Francisco Barbudo Gironza conoce como nadie el desarrollo urbanístico y la arquitectura de la ciudad. Desde el 25 a. C. hasta nuestros días. Su ... trabajo como arquitecto municipal le despertó interés por buscar las capas superpuestas de la ciudad y los planes generales que la diseñaron. Ha escrito varios libros para entenderlo que va actualizando según va investigando.

–¿Qué momentos pueden considerarse histórico para entender el urbanismo actual?

–Primero la fundación. Se hace con una estructura reglada de manzanas rectangulares y calles rectas. Y luego, en el siglo ocho y nueve, cuando se abandona. Pasamos de las setenta y cinco hectáreas de la ciudad romana a veinticinco o treinta. Y en esas dimensiones se mantiene hasta 1850, que es otra época clave. Llega el ferrocarril y las pequeñas industrias. Tiene un gran desarrollo por el norte.

«Me gustan mucho los edificios de Moneo para el Museo y la Confederación, algo menos Morerías y nada el Tercer Milenio»

–Es cuándo llegan los primeros planes generales.

–Entre los planes, uno muy importante es el de 1954. Se decide que la ciudad salte a la margen derecha. Estaba el matadero y algunos asentamientos. Se decide en esa época lo fue el germen de Nueva Ciudad en los setenta. El salto para ensanchar a Nueva Ciudad fue un hito urbanístico.

–¿Cómo se conjuga edificación y patrimonio?

–En el 77, cuando yo llegué a Mérida, se respetaba poco el patrimonio y la construcción. Fuera del centro se hacían barriadas sin servicios. Ni agua ni alcantarillado. Y en el casco histórico se levantaban edificios de varias alturas y con alcantarillado romano. Había cierto desorden. Luego todo eso se corrigió. Y en el plan general del 82, con los ayuntamientos democráticos, se empieza a impulsar el respeto por el patrimonio histórico.

–¿Cómo se ordenó luego todo ese proceso?

–Los redactores el plan general del 71 dijeron que se había construido en los posible y en lo imposible. En las barriadas, había un propietario del suelo que parcelaba su terreno agrícola en solares en los que se levantaron luego casas de poca altura. Y como era autoconstruida, era una edificación muy parecida. Este proceso se aceleró con la llegada de las industrias, que trajo mucha gente de los pueblos a la ciduad a trabajar.

–Viendo ahora con perspectiva, ¿qué es lo que más le llama la atención del resultado?

–El documento urbanístico que más me gusta es el del año 26, se definía el primer ensanche por el sur y hubo mucha reserva para espacios públicos. No se ejecutó, pero gracias a esa reserva se pudo hacer el campo de fútbol, el Instituto Santa Eulalia, el centro de menores o la Escuela de Arte.

–Cómo ha sido la covivencia entre desarrollo y patrimonio.

–Han ayudado muchos los planes, que se fueron adaptando a la protección. Y también la expansión por Nueva Ciudad. Las posibilidades de encontrar restos al otro lado del Guadiana es mucho menor que en Santa Eulalia.

–¿Qué edificios públicos de la ciudad le atraen?

–El antiguo de Correos, en la plaza del Parador, es un resultado estético muy sencillo, por eso me interesa. Lo diseñó el mismo que hizo la Almudena en Madrid. Y mucho también me gustan los que hizo Moneo, tanto el Museo como la Confederación, que es un edificio muy especial por los patios que se forman con los muros. Morería me atrae algo menos y el Tercer Milenio nada. Es una mole de hormigón que no aporta nada estético ni funcionial.