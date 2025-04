redacción Miércoles, 16 de febrero 2022, 17:00 Comenta Compartir

La Sala Trajano de Mérida programa dos espectáculos teatrales este fin de semana. El viernes, a las 20:30 horas, la compañía Atutiplan pondrá en escena una nueva mirada al clásico shakesperiano con 'Romeo y Julieta (O la máscara del amor)'; mientras, el domingo 20, a las 18:00 horas, el espectáculo 'Tempus', de la compañía El Que Ma Queda de Teatre, mostrará al público infantil una visión poética y divertida del tiempo.

El universal clásico de Shakespeare vuelve a escena 425 años después de su publicación de la mano de la compañía Atutiplan para contar la historia de dos familias enfrentadas y de dos amores, la historia de siempre, de Romeo y Julieta.

Respetando el texto original de Shakespeare, Atutiplan analiza más profundamente esta idea de «amor romántico» que se ha fraguado en el imaginario colectivo; a partir de esta obra universal plantea si es «amor» de lo que hablan estos personajes o es de la pasión de dos adolescentes. Shakespeare no habla de «amor»; habla de pasión, de furor, de fiebre adolescente… y cuando la pasión no es libre, anclada en una sociedad puritana, (no muy lejos de la sociedad de hoy) donde prevalecen las disputas familiares al deseo pasional, la tragedia está servida.

'Romeo y Julieta (O la máscara del amor)' está interpretada por Miguel Pérez Polo, Sandra Torrente, Hugo Valderrama y Rocío Montero. La dirección es de Miguel Ángel Latorre.

Teatro infantil

El domingo, a las 18:00 horas, la compañía El Que Ma Queda de Teatre representa 'Tempus', que habla del tiempo a partir de la figura de Klaus, un viejo relojero.

Klaus invita al público a hacer una visita a su taller, un lugar lleno de relojes, pero donde curiosamente parece haberse detenido el tiempo. Klaus no habla…bueno, solo dice 'tempus', pero ya se las ingenia para explicar la historia de los relojes, demostrar que arreglar un reloj de pared puede acabar siendo una escena divertida o convertirse en el director de una peculiar orquesta de cucos.

Klaus es divertido pero a la vez tierno, pura poesía, y se mueve al ritmo del tic-tac de los relojes y de la música de su pianista, una música original que tiene un protagonismo muy importante en el espectáculo.

'Tempus' está interpretado por Joan Fernández y Juanjo Marín.

Entradas

Las entradas se pueden reservar en el correo electrónico salatrajanomerida@gmail.com y tendrán descuento del 50 por ciento aplicable a carnet de estudiante, carnet joven europeo, jubilados-pensionistas, familia numerosa y desempleados.

La taquilla para 'Romeo y Julieta' estará abierta al público los días 17 y 18 de febrero en horario de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 20:30 horas; mientras que para el espectáculo 'Tempus' serán los días 19 y 20 de febrero de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

