La Sala Trajano contará con seis funciones teatrales y conciertos

C. J. V.

MÉRIDA.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Teatro, conciertos, danza y películas para el último trimestre del año en la Sala Trajano. La consejería de Cultura ha programado seis espectáculos de teatro, seis conciertos y propuestas sonoras, dos propuestas audiovisuales y un espectáculo de danza, a los que se suman como novedad tres talleres de formación para jóvenes, informó ayer la titular de Cultura, Victoria Bazaga.

La programación arranca en diez días. El 27 se desarrollará la obra ‘Inteligencia’. Ya en octubre, entre otras propuestas, el 3 llegará un «proyecto musical» de la mano de Esther Méndez con ‘Bambikina’. Al día siguiente, el 4, llegará la compañía almendralejense El Desván con su obra ‘Azul Bosques’. El 10, por ejemplo, será el turno de CineBeat & Young con una proyección audiovisual y musical.

En noviembre, el día 7 acogerá la actividad ‘Vive la Música - De la idea al escenario’. Los días 8 y 9 habrá un taller intensivo para los jóvenes sobre cómo diseñar para la cámara’. Mientras, el 15 es el turno de la danza con ‘Morfeo’, de la compañía Adrián Herrera.

La programación en la Sala Trajano de este trimestre concluye el 5 de diciembre con la representación de ‘Atra Bilis’, de Estampa Teatro.

