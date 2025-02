El Sáenz de Buruaga entra en la red de escuelas asociadas a la Unesco

El Día de la Paz que celebran todos los colegios tiene esta vez mucho contenido en el Instituto Saénz de Buruaga.

Entra el centro ... en la red de escuelas asociadas a la Unesco. El primero de Extremadura en formar parte de este grupo internacional de colaboración que fomenta la cultura de la paz y del entendimiento en las aulas.

Hay 12.000 en 182 países. Comparten iniciativas, programas y metodología. Por eso la programación especial de esta semana.

Se ha instalado una exposición sobre el holocausto, el lunes hubo una mesa política sobre la memoria histórica con diputados de la Asamblea y José Hinojosa. Hoy una conferencia de José María Álvarez Martínez, el exdirector del Museo Romano y uno de los promotores del sello Unesco para Mérida. Mañana tres sesiones sobre el patrimonio natural y arqueológico de Mérida, con Trinidad Nogales, la directora del Museo. Y cierran la semana el viernes con una clase sobre los territorios Unesco con el profesor José María Corrales de la Universidad de Extremadura.

Ayer visitó el centro Luisa Márquez, coordinadora nacional de la red Unesco en España.

Integrarse, explicó, significa trabajar en una educación integradora, que busque la ciudadanía global para sus alumnos y que fomente el diálogo intercultural. «Todo esto supone una transformación en la vida del centro». Quiere que los chicos encuentren herramientas para pensar con espíritu crítico y que crean posible un mundo más pacífico.

La red hace evaluaciones continuamente para ver el impacto de las iniciativas que promueven los profesores con los alumnos. «Tienen una atmósfera distinta. Percibe algo que no se da en otros sitios». Cree la coordinadora que se debe, en parte, a que se potencia una relación más estrecha entre los alumnos con los profesores y a que también se implica a los estudiantes con el entorno del centro. «Vemos el compromiso de los alumnos».

En España ya hay 200.000 estudiantes y 12.000 profesores que trabajan en esta red. Lo hacen además en todos los niveles. Desde las escuelas profesionales hasta las aulas carcelarias. Se creó en 1953 y desde entonces se han ido adheriendo docentes y centros públicos interesados en fomentar la cultura de la paz.

Ana Sierra Carmona es directora del Sáenz de Buruaga. Explica que la adhesión forma parte de la dinámica habitual del instituto. Tiene varios programas europeos, es ya centro embajador del Parlamento y se integran en los proyectos educativos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora también colaboran con la red Unesco porque quieren que los jóvenes perciban la realidad global en la que viven. Tiene este instituto público todas las modalidades de enseñanzas medias. Desde la secundaria y el bachillerato hasta las FP de varias ramas o incluso la preparación para los adultos. Ronda los 650 estudiantes. No es de los más grandes, pero sí tiene una amplia variedad de población escolar. Explica la directora que con la Unesco quieren acercarse a la cultura, la ciencia y el conocimiento. La paz, explica, no se limita solo al 'No a la guerra', sino de integrarla en el día a día. En la convivencia entre compañeros, con otros jóvenes de su edad fuera del centro o con sus familias. «Les enseña a tener una relación más de tú a tú, más cercana y sincera entre los compañeros y no tan virtual por el uso constante del móvil», resume la directora.