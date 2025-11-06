La ruta de los lugares de memoria, la menos conocida de Mérida

Por Mérida pasan cada año un cuarto de millón de visitantes para disfrutar de sus restos romanos, visigodos y árabes. Las rutas diseñadas para conocer ... el Teatro y Anfiteatro, el Templo de Diana, el Puente Romano, la Alcazaba, el conjunto de termas, las calzadas de Morerías...casi todos han oído hablar de ellas. Pero hay otra ruta, menos conocida y desde luego mucha más dramática, apenas reconocible para los que visitan la capital extremeña. Incluso para pocos emeritenses. Es la llamada ruta de la memoria.

«Las piedras hablan si sabemos leer lo que nos dicen», comentaba este miércoles por la tarde, cuando el sol intentaba abrirse en un hueco, Ángel Olmedo a un centenar de jubilados catalanes, exsindicalistas, por más señas, de Comisiones Obreras.

Habían elegido Mérida para saborear su rico patrimonio pero también estaban deseosos de saber la ruta de los lugares de la memoria en Mérida, incluidos en el libro 'Extremadura contra el Olvido. Historia de Memoria y Resistencia', de la editorial Jarramplas, que tiene al propio Olmedo y a Chema Álvarez como autores. «Es un recorrido didáctico que hacemos con grupos/centros educativos para conocer la historia escrita en las piedras como testigos de un tiempo, el de la Guerra Civil y la represión franquista», subrayan.

Porque no todo el mundo que sabe, ni siquiera los vecinos de Mérida, que el antiguo convento de San Andrés, ahora en ruinas, en la plaza de Santo Domingo fue uno de los principales campos de concentración de prisioneros condenados a muerte por el franquismo. En pleno casco urbano de Mérida. O que el Círculo Emeritense (el llamado Casino de los Señores) en la plaza de España también hizo esa misma función. O que la sede del Liceo, en la calle Santa Eulalia, se utilizó como espacio para celebrar consejos de guerra por los mandos de Franco.

«Se trata de recuperar aquello que ha estado oculto. ¡Cuántas veces hemos pasado por delante de uno de estos lugares de memoria sin saber su significado!», comenta Olmedo. Recuerda que los estudiantes que visitan todos los años los campos de concentración nazis de Auschwitz, en Polonia «sienten y comprenden» los hechos que allí sucedieron.

«Han oído hablar de estos recintos, donde la tortura y el asesinato adquirían un carácter industrial, pero no del campo de concentración franquista que estuvo ubicado en el antiguo convento de la plaza emeritense de Santo Domingo, por donde pasaron y murieron centenares de personas de toda la región», incide este integrante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura.

Ampliar Ángel Olmedo, en el centro, y a la izquierda, Chema Álvarez, este miércoles. J. M. Romero

El recorrido por los lugares de la memoria de Mérida se ha incluido como parte de una actividad formativa dirigida al profesorado en el marco del taller de formación sobre memoria histórica y democrática, organizado por el Centro de Profesores y Recursos de Mérida pero se busca extender a más colectivos.

Se estructura en torno al diseño de una guía que sirve como brújula para ir recorriendo los diversos lugares de la memoria, con un desarrollo lógico de los acontecimientos. En Mérida son casi una decena, en los que están también el Parador, utilizado por los sublevados como puesto de mando, la estación de tren, la plaza de toros y el cuartel militar, también improvisados campos de concentración.

Los 'lugares de la memoria' deben incorporarse, señalan los autores del libro 'Extremadura contra el Olvido. Historia de Memoria y Resistencia' como herramienta en el proceso educativo y contribuir al conocimiento de unos hechos históricos y sus consecuencias. Ángel Olmedo habla del «deber de memoria, esto es, conocer los hechos con el objetivo de reconocimiento y reparación para con las víctimas de la dictadura y de la violación de los derechos humanos. Todo ello para que, como se ha repetido tantas veces y debemos seguir repitiendo, lo que entonces sucedió no vuelva a suceder».