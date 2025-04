Rodríguez Osuna pone condiciones para repetir como candidato a la alcaldía de Mérida

Antonio Rodríguez Osuna lleva todo el año diciendo que su futuro político se anunciaría en septiembre de 2022.

Cada vez que le preguntaban remitía a ... esa fecha. Su traspiés en las primarias provinciales del pasado otoño hizo que muchos se interesaran por su futuro. Hay quien le recuerda también que cuando llegó al Ayuntamiento de Mérida dijo varias veces que estaría ocho años. Dos legislaturas, aunque cuando lo dijo nadie preveía la pandemia que luego paralizó tantos planes.

Aplazó las respuestas el alcalde hasta septiembre ante la insistencia de las preguntas. Un día ha gastado el mes y el alcalde deshoja la margarita.

Este jueves dio alguna pistas en el arranque del curso político en la ciudad. Reivindicó ante el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la ciudad va a necesitar una gran circunvalación en el suroeste de la ciudad, «donde va a ir los nuevos desarrollos», dijo. Habló también de un sexto puente necesario para salvar el río porque la ciudad se ensancha por ambos márgenes.

Hay también que abrir más infraestructuras deportivas, y en concreto, una piscina climatizada olímpica, nuevas dotaciones para mayores, o una nueva residencia con centro de día en Nueva Ciudad.

La lista de peticiones se interpreta desde gente que trabaja de cerca con el alcalde como en las condiciones que pide Osuna al PSOE regional para volver a ser candidato.

Compromiso del partido

Quiere el compromiso de que su partido, si retiene la Junta, invertirá en estas obras de la ciudad porque son necesarias para el desarrollo que barruntan desde el Ayuntamiento. Asume Osuna que desde el Ayuntamiento no tienen capacidad para liderar solos estos proyectos y por eso quiere tener el respaldo autonómico.

Públicamente, en el acto de este jueves, Rodríguez Osuna se limitó a decir al presidente de la Junta y a la ministra de Hacienda que le «echen una mano» a la ciudad. No tiene dudas de que le ayudarán, pero sacó su lista de peticiones en el acto.

No hubo más alusiones a su futuro ni tampoco habló de órdago, pero en la agrupación local creen que si no hay este acuerdo con el partido regional Osuna no se presentará porque son proyectos que no deben posponerse más tiempo.

Vivienda

Aprovechó también para desvelar que Mérida va a terminar la legislatura con más de 800 viviendas de promoción privada y aludió a la cantidad de licencias de nuevos comercios, autorizaciones ambientales y proyectos fotovoltaicos que están saliendo de las delegaciones municipales.

Presentó este jueves el alcalde a la ministra y al presidente de la Junta a Mérida como una ciudad dinámica que debe poner las bases para su futuro a medio plazo.

Asume que en estos momentos hay un problema de capacidad de gestión para dar a basto a todos los contratos y licencias que tienen que gestionar.

Sobre el turismo, dijo que Mérida alcanza en septiembre una ocupación del cien por cien.

No hay, de momento, una fecha concreta para que el alcalde diga si volverá a ser candidato.