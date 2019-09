«Robe, a ver si te vienes a cantar una canción con tu compadre el Canijo» El Canijo de Jerez con su inseparable guitarra. :: hoy El artista gaditano ofrecerá esta noche un concierto gratuito en la Plaza de España como plato fuerte de las actividades de la Feria Canijo de Jerez Cantante MARÍA BLANCO MÉRIDA. Domingo, 1 septiembre 2019, 09:22

El cantante, guitarrista y compositor de Los Delinqüentes ya ha publicado tres discos en solitario. El último, 'Manual de Jaleo', salió a principios del año pasado y ya lleva casi dos años de gira por España, que termina en septiembre. En octubre se irá de concierto a Argentina hasta noviembre.

-¿Qué le ha traído a Mérida?

-Estamos haciendo la gira del disco que salió en mayo del año pasado, 'Manual de Jaleo', y estamos presentándolo por toda España. En esta ocasión ha tocado Extremadura, concretamente Mérida, un sitio para mí de los más bonitos de España. No solo por su patrimonio histórico, sino también por su gente, su gastronomía y su alegría. Ir a Mérida a presentar mi disco es una alegría. Los que vengan a vernos se van a ir contentos, no les vamos a defraudar porque llevamos un espectáculo bastante cañero.

-Ha hecho colaboraciones con cantantes extremeños y es fan de Extremoduro y de Robe Iniesta ¿Qué vínculo le une con Extremadura?

-Los extremeños son como los andaluces, y los andaluces, como extremeños, estamos muy pegaditos. La forma de entender el arte, la sencillez y la humildad de los extremeños siempre me ha ganado. Y musicalmente Extremoduro y, en concreto, Robe para mí es de los mejores letristas que hay en España. Un pedazo de artista que me ha inspirado a la hora de hacer muchas canciones. He colaborado con gente como mi amiga Bebe. Me gusta también Huecco o El Desván del Duende. Hay una buena cultura rumbera musical en Extremadura.

-¿Por qué le puso 'Manual de Jaleo' a su último disco?

-La verdad es que me costó mucho encontrarle nombre a este disco. Barajaba varios. Es un disco muy alegre y la palabra 'jaleo' siempre ha estado en mi vida desde mis inicios, desde Los Delinqüentes hasta mi carrera en solitario. Jaleo es de dónde venimos nosotros, de Jerez de la Frontera, del flamenco, el compás, de la fiesta. Como me salió tan alegre y positivo es un disco que sirve como terapia para quien no tenga dinero para pagar un psicólogo o psiquiatra (ríe). Por eso, este disco es un manual de jaleo, un manual para pasarlo bien.

-En toda su trayectoria musical ¿qué canción le ha tocado más el corazón?

-A todas les tengo especial cariño. A lo mejor, por mojarme, diría 'El aire de la Calle' de mi compadre Miguel. Cada vez que la cantamos es un momento muy especial porque me acuerdo mucho de él y porque además es un tema muy cañero. Pero después también compuse 'La Primavera Trompetera', que la escribí en cinco minutos, y se ha hecho universal. Cada vez que la canto en los conciertos todo el mundo la canta a grito 'pelao', y ese también es un momento muy especial. Ahora 'Volar sin Alas' también se ha convertido en una de mis canciones favoritas.

-Ha dicho varias veces que en 2020 volverían Los Delinqüentes. ¿Eso se mantiene?

-Creo que eso ha cambiado un poquito. Ha sido un grupo muy importante en mi vida. Ahí están mis compadres a los que tengo mucho cariño. Me encantaría volver a juntarme con ellos, hacer una gira aunque sea de recuerdo y pasarlo bien. Pero ahora mismo no lo creo, porque estoy escribiendo canciones nuevas y probablemente saque un nuevo disco del Canijo de Jerez. Ya, cuando pare un poco de mis movidas, quizá vuelva a plantearme la reunión de Los Delinqüentes. Está todo en el aire pero me haría mucha ilusión.

-Ya le ha escrito alguna vez a Robe Iniesta para hacer una colaboración con él, ¿cuándo se hará?

-Yo ya le he escrito un par de cartas y he hablado con él. ¿Esto va a salir en el periódico, no? Bueno, pues a ver si compra el HOY para que lo lea. Le quiero decir: Robe a ver si te vienes a cantar una canción con tu compadre el Canijo, que te va a dar gloria bendita y si quieres lo grabamos allí en Extremadura, en Plasencia o en Jerez de la Frontera con un buen cargamento de gambas o de chicharrones. Ese sería uno de mis mayores sueños. Pero entiendo que Robe es un tío muy suyo y no colabora con cualquiera, y eso lo hace más grande, más mágico y vive allí en las sombras, y eso de Robe, me encanta. Para mí es uno de los mejores letristas y compositores que hay en España, por no decir su voz tan peculiar que la hace único. Hasta los andares de Robe me gustan.

-Y aparte de Robe. ¿Qué es lo que le gusta de Extremoduro?

-Extremoduro tiene grandes discos, son obras de arte. ¿Quién no ha cantado una canción de Extremoduro en un guateque con los colegas? Nosotros, por supuesto, con los amigos acabamos siempre cantando Extremoduro. En directo tengo una versión de 'So payaso'. Siempre la canto en directo y la gente siempre se viene arriba. La cantaré hoy y se la voy a dedicar a él.

-Vive entre Madrid y Cádiz.

-Sí, estamos entre Madrid y Cádiz. Me pillé una casita en Chiclana de la Frontera y cuando tengo ratos libres intento pisar la playa, despertar con la familia. En resumen, hacer lo que hace una persona normal y sencilla, ir al cine, tomar gazpacho fresquito, ver el fútbol, leer un buen libro. Cando voy es por trabajo, mi pareja también trabaja mucho en Madrid, tengo muchos amigos allí. Madrid es mi segunda casa.