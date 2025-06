El remanente deja 27 millones para pagar deuda y hacer obras menores en Mérida

Saca adelante el gobierno municipal su nuevo plan de remanentes. Liquidez que entra en la hacienda local de lo que no se gastó en ... 2024 y que podrá invertir antes de que termine el año.

Disponible ahora 41 millones de euros. Para entender porqué es importante, basta recordar que el presupuesto llega a los 70 millones. Según el equipo de gobierno, estos 41 millones son el fruto de la buena gestión. Para la oposición, es una cifra falseada. Lo que hay –coinciden el PP y Por Mérida– es la incapacidad para ejecutar lo que se planifica. Hay un dinero presupuestado que no se materializa y como no se usa, se cuenta dos veces. Y siguen preguntando desde la oposición a la concejala Carmen Yáñez por el porcentaje de ejecución de los presupuestos y de los remanentes anteriores.

Le acusan de falta de trasparencia porque no hay manera de saberlo, según el PP. Y ponen como ejemplo la obra del puente Fernández Casado, que se aprobó el año pasado. Varios millones de euros que se reservaron para algo que no se ha hecho. Por eso no se creen el nuevo listado que ha presentado la concejala de Hacienda. Y añaden además que este año, ni tan siquiera le han pedido propuestas para participar.

Carmen Yáñez detalla que hay 27 millones de euros para más de 60 pequeñas inversiones en la ciudad. La más significativa es la amortización total del único préstamo pendiente. Pone casi doce millones para dejar la deuda municipal a cero. No debe dinero a bancos ni a proveedores y saldrá de la tutela del Ministerio de Hacienda siete años antes de lo previsto, porque el rescate era de 2012 a 2032.

Dinero reservado también para pagar el 2% más a los empleados públicos municipales (dos millones de euros ) y el plan de empleo extraordinario para hacer contrataciones temporales en el Ayuntamiento este año por dos millones de euros.

En materia de sostenibilidad, quiere el gobierno local poner en las calles el quinto contenedor y en Servicios Sociales reforzar el presupuesto para pagar los mínimos vitales a las rentas más bajas de la ciudad. En los presupuestos había 800.000 euros y ahora ponen otros cien mil.

Casetas homologadas

También han decidido comprar casetas de madera homologadas para eventos como la feria del libro, el mercado navideño, los recreacionistas o los carnavaleros. Hay una demanda casi continua de mobiliario portátil, por eso compensa comprar un parque propio al que vayan dando uso los colectivos de la ciudad.

Al María Luisa le pondrán un retroproyector profesional de 240.000 euros para que pueda organizar festivales de cine. En instalaciones deportivas, se mejorarán los recintos de María Auxiliadora, las Abadías y la Paz, donde las pistas de tenis se convertirán en campos de fútbol.

Y el resto del dinero irá para reparaciones y mantenimiento. Hay edificios municipales con instalaciones antiguas que necesitan reparaciones extraordinarias. Del remanente salen también 250.000 euros para pagar la iluminación navideña y adaptar los ascensores a la nueva normativa. En San Juan empezarán con la segunda fase de la sustitución de tuberías de agua. En la primera invirtieron novecientos mil euros y ahora ponen un millón para completarla.