«La relación con el profesor es muy cercana, no eres un número»

Viernes, 14 de junio 2024

De Jaén. 23 años. Alberto Cañaveras estudia ingeniería informática. Con asignaturas de segundo y de tercero. Llegó a Mérida tras dos primeros cursos en ... la Universidad de Jaén. Conoció allí a un compañero de piso del Sicue que venía de Mérida. «Me dijo que aquí la relación entre alumno y profesor es muy cercana, que te acompañan mucho en la carrera. Y he comprobado que es verdad. No eres un número». Los primeros cursos de esta carrera, explica, no son fáciles. Es un grado exigente pero anima a no desistir. «Cuando le coges la dinámica todo va mucho mejor que al principio». Su plan es acabar en dos cursos y empezar a trabajar el año que viene. Reconoce que no se ha interesado mucho todavía por el trabajo futuro. «Hay que ir por fases. Ahora estoy centrado en los estudios. Y el año que viene, cuando ya tenga muchas asignaturas aprobadas, me centraré en encaminar la vida laboral». Le atrae la domotización. El interfaz que hace que una casa tenga sistemas para controlar la temperatura o subir las persianas.

«Yo recomiendo este centro para estudiar una carrera tecnológica porque aquí los profesores te ayudan y se interesan para que poco a poco vayas tú eligiendo luego tu camino».

