«Es un regalo que podamos volver a la calle a reírnos »

Miguelito García reconoce que viene esta noche con el corazón encogido porque su casa le da mucho respeto. Pero aspira a un pregón emotivo que sirva de antesala a cuatro días de reencuentros bajo los soportales de la plaza de España.

–¿Cómo se siente a pocas horas de bajar la bandera para el Carnaval?

–Estoy contentísimo. En un principio, el pregón es algo complicado porque no lo dominas, pero, por otro lado, lo veo fácil porque vienes a tu casa y vas a hablar con el corazón en la mano, con toda la sinceridad del mundo. Vengo a mi casa. Espero que la gente lo escuche con la misma emoción que yo le he puesto al escribirlo. Y qué digan '¡Cómo le gusta a este tío ser de Mérida!'

–Algún recuerdo del Carnaval Romano que le asalten estos días.

–El recuerdo más bonito que tengo es en el restaurante El Briz. De pequeño iba con mis padres a ver las actuaciones de chirigotas que no entraban en concurso como Los chicos de chunga. Eran amigos de mis padres. Me lo pasaba de lujo con ellos. Veía a mis padres divertirse de verdad y eso no se olvida.

–Se fue a usted de Mérida a estudiar y acabó con una guitarra.

–Me fui a estudiar una carrera. Pero no hice ningún caso a la Universidad. Me compré una guitarra. Empecé a tocar y a dedicarme a la música. Luego acabé en Edimburgo. Allí estuve ganándome la vida tres años tocando por los bares y vacilando. Me volví a Sevilla. Y en Sevilla monté Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Empezó a funcionar muy bien desde el principio. Ahora estoy girando con la banda. Hemos sacado el segundo disco, estuvimos nominados a los Goya y en marzo nos vamos a Estados Unidos, Argentina, Chile y México.

–El Carnaval, en cierto modo, es la cantera para muchos músicos que quieren aprender.

–Yo lo veo más bien como un vehículo de expresión precioso. Es la fórmula que ha encontrado el pueblo para protestar y reírse. Siempre con mucho humor, pero es una crítica social necesaria. Es importante que la gente que manda aprenda a reírse de sí mismo. Yo animo a la gente que después quiera dedicarse de forma profesional a hacerlo. Vemos ahora concursos de música muy nocivos en los que un juez te dice cómo tienes que cantar y cómo te tienes que vestir para triunfar. Todo en la vida no es triunfar. Siendo serio y profesional, uno se puede ganar la vida dignamente como músico.

–¿Cómo le gustaría que la gente viviera este Carnaval?.

–Que la gente disfrute a tope. Teniendo mucho cuidado y cuidándose mucho, pero que se disfrute con ilusión. Es un regalo que podamos volver a la calle a reírnos y hay que aprovecharlo al máximo. Disfrazarse y reírse muchísimo. Algo tan sencillo, pero creo que ahora también muy necesario para todos.