Recelos por la zona de bajas emisiones entre comerciantes, vecinos y oposición

R. H. Domingo, 18 de agosto 2024, 08:28

El diseño de la zona de bajas emisiones en Mérida persigue espacios más accesibles, con menos coches y atraer a los peatones. Pero la teoría urbanística que inspira esta obra no convence a algunos de los que van a notar el cambio. Los comerciantes llevan tiempo diciendo que este modelo vacía de público el centro porque si no pueden acercarse en coche, los consumidores no entran.

Están a favor de hacer más accesibles los circuitos turísticos, pero no de quitar aparcamientos públicos porque pierden clientes. Y entre la oposición, el grupo municipal Por Mérida ha sido el más enérgico contra el modelo. El portavoz Miguel Valdés ha pedido en varios plenos repensar el diseño porque cree que quitar tantos aparcamientos de la calle daña al comercio y ahuyenta al público.