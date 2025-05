«Queremos que la gente disfrute del cine en el cine»

A. GILGADO MÉRIDA. Lunes, 22 de noviembre 2021, 07:29 | Actualizado 19:11h. Comenta Compartir

Supera las doscientas películas vistas al año solo para elegir las nueve mejores para el Inédito de Mérida. Lo mejor de San Sebastián, Sitges o Cannes. David Garrido ha programado un menú de nueve sesiones lleno de sorpresas, vaticina. Arranca en tres días.

–¿Qué aporta el Festival de Cine Inédito de Mérida a Mérida?

–Todo esto empezó hace dieciséis años con una idea muy clara: Traer aquí lo mejor que se podía ver en nuestro país. Eso no ha cambiado. Lo que nosotros ofrecemos es algo no estrenado en España. Lo seleccionamos para que el público de Mérida lo pueda disfrutar antes que nadie y proyección de calidad.

–¿Y al espectador?

–Un viaje. La posibilidad de ir durante nueve días a descubrir cinematografías nuevas, encontrarse con sorpresas y emocionarse. Y eso, hoy en día, tiene además una vertiente muy importante. Que vuelva a disfrutar del cine en el cine.

–¿Le preocupa el éxodo?

–Con la pandemia se ha acelerado el uso de las plataformas. Hay mucha gente que todavía siente aprehensión a las salas. Y hay otra que ya no las considera necesarias para disfrutar de una película. Nosotros aspiramos a que la gente redescubra las salas.

–Su propuesta es...

–Cuidar mucho la programación. Ofrecemos platos lo más variados posible tanto en temática como en autores. Un baño de cinefilia. Película que tiene más sentido verlas en salas que en casa.

–¿Más tranquilos esta edición?

–La del año pasado fue muy difícil por las circunstancias en las que se hizo, pero tuvimos la enorme suerte de que pilló entre dos olas de la pandemia. Había mucha ilusión por volver y el público respondió muy bien. Ahora tenemos que comprobar si esa ilusión se ha consolidado.

–Hay fieles que nunca fallan.

–El trabajo de dieciséis años se nota. Llevamos también diez con los ciclos en versión original de los lunes. Eso nos da un público muy fiel que está deseando que empiece el Festival. Nos hemos trabajado mucho esa fidelidad.

–¿Cuesta ampliarlo?

–Me interesa llegar al espectador no habitual, al que le da pereza moverse de casa, de Netflix, de Filmim y de todas las plataformas. Es un reto. El subidón del año pasado esperemos que se consolide con el nuevo juego de películas que proponemos. El programa de este año es muy atractivo.

–¿Renuncia a crecer?

–Para poder crecer necesitas mucho presupuesto. No es solo la calidad de la programación. También las actividades paralelas. Mercado, alfombras rojas, invitados, master class... Eso es lo que te hace crecer. El Festival de Cine Inédito de Mérida sigue teniendo el mismo presupuesto desde hace diez años. En esas circunstancias es muy difícil crecer. La evolución de espectadores la vimos a partir de la quinta edición. El público empezó a abrazarlo como algo propio y desde entonces siempre hemos ido a más. La media de espectadores suele ser muy buena durante el fin de semana y luego, a partir del lunes o del martes, va bajando. También es lógico. Le estamos pidiendo a la gente que vaya nueve días seguidos. No deja de ser un sacrificio que se hace con gusto. Nos movemos sobre ciento y pico espectadores por película, si le sumas los de los colegios. Te mueves sobre cinco mil.

–¿Sus referencias son?

–Me gustaría que algún día pudiéramos aportar a Mérida lo que supone la Seminci en Valladolid o Sitges o San Sebastián. Pero claro, hablamos de referentes con presupuestos cien veces más altos. No tiene mucho sentido hablar de eso. Nosotros aspiramos a ser un referente. Y creo modestamente que ya lo somos. La gente sabe que va a ver películas que tardarán mucho tiempo en estrenarse y que cuando lo hagan posiblemente no pasen por Extremadura. Y muchas además no las verán nunca en el cine. Les llegará por otras plataformas.

–¿Cómo sale adelante el Festival de Cine Inédito?

–Haciendo una tarea titánica de todos los que nos implicamos. Pero sí es verdad que podemos conseguir en poco tiempo si seguimos en esta línea que las distribuidoras quieran estrenar en Mérida. Aunque todas estas cuestiones nos interesa un poco más de cara a la organización interna nuestra. Lo que realmente nos mueve es la percepción que los espectadores de Mérida tengan de su Festival. Y creo que al día de hoy, la gente cuando piensa en nosotros nos ve como el sitio en el que se estrenan las grandes películas que todos queremos ver.

–¿Extremeñas incluidas?

–Siempre. Hemos estrenado aquí producciones extremeñas como Garantía personal, Buñuel y el laberinto de las tortugas o Karen. Estamos muy pendientes de los largometrajes que se hacen en la región, pero desgraciadamente no todos los años tenemos para programarlas.

–¿María Luisa o Foro?

–En primer lugar debemos estar muy agradecidos a Cines Victoria Mérida. Nos permite proyectar las películas en la calidad de imagen y sonido que las distribuidoras nos demandan para traerlas. Los Cines Victoria Mérida son los cines de nuestra ciudad. Debemos defenderlos a muerte. Pero dicho esto, también nos interesa tener una segunda proyección en el centro, como las tienen la mayoría de los festivales. Hay mucha gente que vive el centro que le apetecería ir andando a ver la película y también hay gente en la periferia que le resulta más cómodo el Foro.