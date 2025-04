«Queremos divulgar la realidad del autismo para combatir falsas creencias»

Con 14 años, Fátima Mulero pasaba los fines de semana de voluntaria en Ágora. En una de las salidas de ocio conoció a un niño ... de seis años con autismo y empezó a interesarse en cómo podía mejorar su comunicación con él. Luego estudió magisterio de PT, psicología y se formó en terapias sobre el autismo.

El próximo sábado, 20 de noviembre, organiza en Auticmo unas jornadas de actualización para familias y docentes interesados en la educación especial. «Nos parecía apropiado para explicar mejor las estrategias de intervención». En el abordaje educativo, cuenta, está cambiando prácticamente todo.

Una novedad destacada pasa por terapias que no se hacen ya en espacios clínicos y gabinetes, sino en los entornos naturales; en las casas de los niños. «Al final pasan mucho tiempo con sus padres y ahora los terapeutas vamos allí para que participen y tengan también recursos propios en el ambiente familiar».

Por su experiencia sabe que de nada sirve que vayan a un centro y luego en casa las familias no hagan dinámicas conjuntas que les estimulen.

También se ha actualizando mucho el diagnóstico en adultos. Supone, en muchos casos, un alivio para alguien de treinta o cuarenta años porque encuentra la respuesta a su forma de ser. «Con un adulto, lo importante no es ya la intervención, sino el poder dar una explicación a cuestiones sobre su forma de ser». En algunas comunidades se trabaja mucho la detección en adolescentes y en adultos, pero en Extremadura cree que todavía falta mucho por hacer. Una persona autista, cuenta, puede llevar una vida funcional y plena tanto laboral como familiar.

Y la visibilización del trastorno ayuda a combatir los estigmas. En todos los colegios de Mérida, explica, hay niños diagnosticados por los servicios de atención temprana.

Más allá del apoyo escolar que reciben, cree que los padres necesitan también una referencia especializada a la que acudir según va pasando la infancia del niño. «Tienen muchas dudas al inicio, cuando empiezan a convivir con el autismo. El acompañamiento nos parece fundamental porque algunas, por desgracia, acaban cayendo en falsas curas inexistentes que pueden ser peligrosas».

A los padres, lo primero que les recalca es que el autismo no lo deben ver como una enfermedad. Es su punto de partida. Eso ya evita que empiecen a buscar curas y soluciones falsas milagrosas. «El autismo es una forma de procesar y de percibir diferente, pero no una enfermedad y eso muchos no lo saben».

Más de una vez le han parado por la calle y le han preguntado sobre una medicación que han escuchado en Internet que podría ayudarles. En las charlas del próximo sábado hablará de la neurodiversidad, de la atención temprana, de los apoyos visuales para mejorar la comunicación y del trabajo individualizado. «Queremos divulgar la realidad del autismo para combatir falsas creencias».

Cree que para integrar mejor a las TEA una de las claves pasa por no juzgar. «Tendemos a mirar y a emitir miradas de juicios cuando vemos a un niño con una rabieta en un sitio público».

El compromiso social, insiste, debe darse en la vida cotidiana. También hablarán del aumento de los diagnósticos. Cree que se debe, en parte, a que se conoce mejor el autismo y a que las manifestaciones en niños de un año o un año y medio cada vez se interpretan mejor en los servicios de atención temprana y en las consultas de los pediatras. Hace cinco años, en España se hablaba de uno de cada ciento cincuenta nacidos y ahora los últimos datos reflejan uno cada ciento dos.