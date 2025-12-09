El punto limpio promovido por el Ayuntamiento de Mérida obtiene el visto bueno ambiental Se construirá en una parcela de 19.000 metros cuadrados la calle Pamplona, del polígono industrial El Prado

Celestino J. Vinagre Martes, 9 de diciembre 2025, 11:06

Visto bueno ambiental a la construcción de un punto limpio promovido por el Ayuntamiento de Mérida para mejorar la gestión de residuos en la ciudad. Se contruirá en una parcela de 19.000 metros cuadrados de la calle Pamplona, en el polígono industrial El Prado. De esos 19.000, la superficie construir abarca 3.144 metros. La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta emite una resolución en la que constata que supera la evaluación de impacto ambiental simplificada y no es necesaria la evaluación de impacto ambiental ordinario. La licencia urbanóística para su construcción debe ser aprobada ahora previamente por el Consorcio de la Ciudad Monumental antes de la validada por el Ayuntamiento.

Un punto limpio es un área destinada a recepcionar residuos de origen doméstico, previamente seleccionados por los ciudadanos, que no deben ser depositados en los contenedores que se encuentran situados en las calles. De esta forma estos residuos pueden recibir el tratamiento más adecuado y evitar las posibles repercusiones dañinas para el medio ambiente. Hablamos de muebles, colchones, escombros, restos de poda, aceites de cocina...

En Mérida, la Junta ya tiene uno, en situado junto a la N-630, gestionado por la empresa pública Gespesa. Ahora es el Ayuntamiento de la capital extremeña el que impulsa uno propio, que salió con presupuesto de licitación de 387.200 euros. Irá en una parcela del polígono El Prado de la que es el Consistorio es su titular.

Levantarña un punto limpio cerrado y acceso controlado, dotado de zona de aparcamiento, zona de descarga, zona de almacenamiento y caseta de control de acceso, con porche cubierto en la zona de almacenamiento. El resto de la parcela se deja de zona verde para futuras ampliaciones.

Los elementos principales del proyecto son un sistema de videovigilancia con circuito cerrado de cámaras; una caseta de recepción con mobiliario interior y zona de aseo con superficie de 20,23 metros cuadrados; un cerramiento exterior; una red de saneamiento de aguas pluviales y acometida a red general; instalación eléctrica de fuerza y alumbrado; una báscula de 14 x 3 metros hasta 150 toneladas. Incluye ordenador y software de gestión de pesaje totalmente instalado y conectado.

Igualmente se construirá una zona sobre pavimento hormigonado sobreelevada (de 1,70 metros) cubierta, para depósito de residuos con almacenamiento de baja capacidad.

En esta área se ubicarán los contenedores para el depósito de residuos peligrosos y otros con una necesidad de almacenamiento en contenedores inferiores o igual a 1.000 litros. Incluirá cubetos para la contención de posibles derrames. La superficie cubierta será de 98,40 metros cuadrados; una zona cubierta a nivel de la calle para la ubicación de contenedores de gran capacidad; cuatro contenedores para carga sobre amplirol con capacidad de carga de 30 metros cuadrados y ocho raíles de perfil metálico para posicionamiento de contenedores.

Las cinco dársenas de vertido de contenedores grandes propuestas se formalizan con un muro de contención en zig-zag, se recoge en el proyecto aprobado, y una cubierta metálica autoportante que protege de la lluvia a cada contenedor. Las cubiertas protegerán de la lluvia tanto los residuos contenidos dentro de los contenedores, como las áreas elevadas para descarga de residuos. El muro de contención sobresaldrá 35 centímetros por encima del nivel superior del terreno.

El proyecto esta financiado por el programa de ayudas destinadas a la administración local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales en Extremadura, financiadas con cargo Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia, de la Unión Europea.