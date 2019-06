Ya se pueden presentar trabajos para el cartel de Semana Santa de Mérida REDACCIÓN MÉRIDA. Miércoles, 5 junio 2019, 08:14

El próximo 14 de junio finaliza el plazo de recepción de trabajos para el concurso de fotografía, convocado por la Junta de Cofradías, en el que se elegirá el cartel de la Semana Santa de Mérida 2020.

Según se recoge en las bases, podrá participar en este certamen cualquier persona, sin límite de edad, aunque los menores de 18 años deberán contar con la autorización de su tutor legal.

Las fotografías deberán recoger cualquier aspecto relacionado con la Semana Santa emeritense, detalles, pasos, panorámicas. Y pueden ser en color o blanco y negro.

Los participantes podrán presentar un máximo de 5 fotografías que no deberán haber sido publicadas ni expuestas en otros concursos ni en redes sociales. Asimismo, no podrá presentarse fotografías cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al propio participante en el concurso.

Por otro lado, las bases recogen este año como novedad que las obras presentadas deberán tener formato vertical y, como ya se incluyera en la pasada edición, se tomará más en cuenta aquellas que reflejen imágenes de la Semana Santa en un entorno monumental.

Cada obra opta a primer y segundo premio. El primer premio está dotado con 200 euros y protagonizará la promoción de la Semana Santa por parte de la Junta de Cofradías. El segundo premio recibirá una placa y será portada del programa de mano.

Las fotografías se presentarán en formato digital con la calidad suficiente para ser impresas, posteriormente, en formato 50 x 70. Deberán enviarse a la dirección Junta de Cofradías de Mérida. Calle El Puente número 6 06800 Mérida.

Junto a las fotografías, deberán adjuntarse en un sobre los datos del autor: nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, relación de obras presentadas y fotocopia del DNI. Se incluirá una declaración jurada en la que se haga constar la autoría de las fotografías. El jurado estará constituido por miembros de la Junta de Cofradías y, como mínimo, un fotógrafo de reconocido prestigio.