¿Pueden los migrantes empadronarse?

Sigue el debate por el empadronamiento de los migrantes del Prado. Julián Bermejo y los voluntarios de la Plataforrma de apoyo estuvieron el viernes 11 ... en las oficinas de Mérida con 18 acogidos. «Nos dijeron que no directamente. Y presentamos una reclamación en el registro. Ahora tienen que resolver una por una cada reclamación por escrito». Cuando llegaron con los 18 migrantes, resume, los funcionarios llamaron a un concejal y tras esa conversación les respondieron que no cumplían un requisito. Lo ven como una decisión unilateral sin base jurídica. Concretamente, alega el Ayuntamiento de Mérida ahora que deben acreditar seis meses de residencia después de haber solicitado la protección internacional.

Y ese item, según los voluntarios, no viene en ninguna legislación y no se pide en ninguna ciudad. Desde el Ayuntamiento, dan además otro argumento. El alcalde dice que a los acogidos se les pide los mismos requisitos que a cualquier vecino: acreditar una residencia habitual como un contrato de alquiler o un recibo domiciliado de agua o luz, por ejemplo.

«Todo sabemos que eso es inexacto», rebate Julián Bermejo. Hoy en día, aclara, se permite empadronar hasta a alguien que viva debajo de un puente. La ley lo único que exige es una lugar para comunicación. Basta con apuntar un apartado de correos para notificaciones. Aclara que la ley prevé la situación de los extranjeros no comunitarios. Les piden más de tres meses en un domicilio habitual –en este caso el Albergue del Prado porque algunos han estado acogidos más de ocho meses– y luego una identificación clara en la que acredite su nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y el número de identificación como extranjero en España. Con esos datos y poniendo que su residencia habitual es el albergue bastaría para e empadronarlos según la versión de la Plataforma. «Nosotros hemos presentado documentación que demuestra que llevan más de tres meses en el centro de acogida. Y más de tres meses se considera ya residencia habitual». Y preguntan ¿Por qué en Cáceres, Badajoz y en otras ciudades de España están empadronados a los migrantes y en Mérida no? ¿Por qué en ninguna ciudad piden haber pasado seis meses de petición de protección internacional y en Mérida sí? Sospechan que el número de atendidos en Mérida –muchos más que en Cáceres o Badajoz– les penaliza de cara al Ayuntamiento.

La plataforma espera que la reclamación que han presentado ahora sea positiva porque les corresponde. «Si es un derecho que les corresponde y no se lo dan estamos muy cerca de que el Ayuntamiento pueda prevaricar», advierte.

Este argumento no lo comparte el alcalde de Mérida: «No se puede empadronar porque lo impide la ley si uno no tiene un edificio, un alquiler o un recibo de la luz», explica Antonio Rodríguez Osuna. Empadronar supondría engañar a los propios migrantes y a la propia ciudad, ha señalado, porque estarían en el padrón de Mérida pero al final no vivirían en la ciudad. El albergue es un sitio de paso y muchos buscan posibilidades en ciudades donde tienen amigos que les ayuden a integrarse.

Y ha criticado el alcalde de Mérida la labor de los voluntarios de la ciudad porque están elevando las expectativas de los migrantes y en su opinión eso no favorece la integración.

Acceso a la salud

El empadronamiento es una lucha de los voluntarios de Mérida porque daría a los acogidos una asistencia sanitaria continuada

En el centro del Prado, explican, hay una enfermaría que abre por las tardes y se limita a antiinflamatorios, paracetamol o ibuprofeno. Pero algunos chicos llevan meses con infecciones que no se curan. Por su situación de acogidos solo tienen garantizada la urgencia. Son habituales los acompañamientos en horarios de urgencias a los centros de salud o al Hospital de Mérida. Los jóvenes no tienen dinero para pagar las medicinas y necesitan intervenciones para traumatismos de hueso cuando tienen fracturas o de maxilofacial para las infecciones.

Agradecen la labor desinteresada de la clínica maxilofacial de Badajoz que está tratando gratis a los casos de infecciones más severas que les llevan. Y ahora esperan que se puedan empadronar.