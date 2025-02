«No se puede salir a la calle el Martes Santo de cualquier manera»

A. GILGADO MÉRIDA. Domingo, 6 de marzo 2022, 08:02 Comenta Compartir

El comunicado del Calvario del pasado jueves anunciando que no podrían salir el Martes Santo puso de relieve los problemas de una hermandad que lleva ya varios años sin un órgano de gobierno estable. Varios expertos designados por la delegación episcopal tratan de reconducir la situación. Entre ellos, Pedro Arsenio Collado. Seni lleva desde niño como penitente.

–¿Qué papel tiene usted ahora en El Calvario?

–Asesoramiento de la delegación episcopal de hermandades y cofradías desde el cabildo que se celebró en Mérida 21 de febrero. Yo colaboro con Francisco Gallardo y José Luis García. Ellos son los responsables. Se trata de dos personas con experiencia tanto en la Semana Santa de Badajoz como en la de Jerez y yo colaboro porque conozco la hermandad. Llevo desde niño.

DECISIÓN«Queremos que los cofrades de Mérida entiendan la decisión tan dolorosa»TIEMPO«Si tomas las riendas a una semana de la Cuaresma tienes muy poco margen para hacer más»

–¿Cuál es su función?

–El objetivo que nos pusimos el 21 de febrero fue sacar la hermandad a la calle esta Semana Santa lo más dignamente posible. Y una vez que pase, convocar elecciones para que salga de ese proceso un órgano de gobierno que trabaje con estabilidad y devuelva la normalidad.

–¿Por qué no se puede salir el Martes Santo?

–No tenemos tiempo ni infraestructura. Ya no tenemos margen para contratar bandas acorde al prestigio que requiere nuestro Martes Santos. Quizás podríamos haber llegado, apurando mucho, a contar con los costaleros. Pero tampoco estábamos seguros y era complicado. Una procesión de cuatro pasos como la que llevamos nosotros requiere de mucha gente y de más tiempo. Y sin olvidar que salimos en una Semana Santa con sello internacional. No vale lo primero que tengamos a mano para sacar la procesión. No se puede salir de cualquier manera a la calle.

–¿Por qué sí mantienen el jueves y el viernes?

–Requieren una infraestructura menor a la que sí podemos llegar. La madrugada del Jueves Santo vamos sin banda. Acompaña el coro de canto gregoriano de la hermandad. Y el Viernes Santo tenemos a la Banda Municipal de Mérida. Es la procesión oficial y su compromiso con nosotros es permanente. No hay que buscar una agrupación al margen.

–Con la decisión ya tomada, ¿qué camino recorren ahora?

–Lo primero que queremos es que tanto los miembros de la hermandad como el resto de compañeros cofrades de Mérida entiendan la decisión tan dolorosa. No se ha hecho por gusto. Ha sido muy meditada. A los delegados que actualmente gestionan El Calvario no les ha quedado más remedio. Se valoró y se planteó no salir ningún día, pero quisimos minimizar los daños y nos dimos cuenta que merecía la pena el esfuerzo por el jueves y el viernes.

–¿Hay una motivación distinta en esta ocasión?

–Llevamos mucho tiempo con una situación muy extraña en la hermandad. La gente tiene ganas de Semana Santa. Los penitentes necesitan cumplir con su promesa y acompañar a sus titulares. Y eso lo vamos a tener.

–En el comunicado que sacaron ustedes dicen que es el momento de que todos ayuden, ¿cómo lo pueden hacer?

–Acompañando a sus titulares y viendo las necesidades que tiene la hermandad, que son muchas. El que quiera empujar, que empuje y e l que no quiera, pues que se aparte, nada más.

–¿Qué aporta el Calvario a la Semana Santa de Mérida?

–Somos la más antigua. Centenaria. Ciento veinticuatro años a nuestras espaldas. Es muy duro, pero si tomas las riendas de la hermandad un veintiuno de febrero, a una semana de la Cuaresma tienes muy poco margen.

–¿Sienten el apoyo de la Junta de Cofradías de Mérida?

–Han estado en todas nuestras reuniones y desde la Junta ya nos han dicho que entienden la decisión por la situación tan excepcional que atravesamos.

–¿Qué les diría a los que se presenten a las elecciones?

–Que tengan paciencia y que sepan escuchar a los demás.