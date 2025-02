El PSOE de Mérida aprueba en solitario la subida de la zona azul y los parkings

La última sesión plenaria en el Ayuntamiento de Mérida aprobó la subida de las tasas que pagan los vecinos por los servicios privatizados a ... la empresa Vectalia. Entran en este catálogo el billete del bus urbano –los bonos siguen siendo gratis–, los aparcamientos cerrados en Atarazanzas y Hernán Cortés, la zona azul o verde y la grúa.

Carmen Yáñez, concejala de gobierno, explicó con ejemplos prácticos cómo quedan ahora aplicando la actualización del IPC con el coeficiente reductor. El billete básico de autobús pasa de 90 a 95 céntimos y el bono mensual de 24,60 a 25,20. En Atarazanas y Hernán Cortés, el máximo diario pasa de 19,55 a 20,15. Y la zona azul se pagará 0,25 en los primeros veinte minutos y luego 0,0212 cada uno.

El intercambio de argumentos en la sesión derivó sobre cómo hay que repercutir las subidas del IPC comprometidas en el contrato con Vectalia a los vecinos de Mérida. El Partido Popular y Por Mérida Siempre creen que hay margen para negociar con la empresa. Miguel Valdés, el portavoz de Por Mérida, recordó que hay más de treinta millones de euros en depósitos en los bancos y parte de ese dinero se podría usar para abaratar el servicio privatizado.

Mismo argumento usó el Javier Gómez, el portavoz del PP en asuntos de hacienda en el Ayuntamiento. Para el PP, el gobierno local debería buscar alternativas para cumplir con el contrato con Vectalia sin que cada año resulte más caro aparcar en el centro.

Carmen Yáñez replicó luego que ya han modificado todo lo que la ley permite del contrato de Vectalia que firmó en su día el gobierno del Partido Popular. Pero ya no hay margen y ahora lo que toca es actualizar según lo acordado en su día. No hubo acuerdo entre oposición y equipo local. Insistieron los portavoces que con la hacienda local tan saneada se puede actuar de otra forma. Por eso se abstuvieron todos en la votación y dejaron al PSOE votando en solitario la subida. No piden incumplir el contrato, pero sí buscar vías de copago.

Otra discusión paralela fue la evolución de los estacionamientos libres y privados en la ciudad. El Partido Popular y Por Mérida creen que la situación en la que se planteó la división entre aceras azul y verde con las plataformas únicas ha ido menguando las posibilidades de los residentes hasta hacerla insostenible en algunas calles. Incluso creen que hay residentes suscritos a la verde que la pagan y no la usan porque nunca hay sitio disponible.

No comparte esta visión Carmen Yáñez. Destacó la amplia oferta de aparcamientos privados que no se completan y muchas zonas de estacionamiento libre por la ciudad fuera del anillo principal. No comparte la idea de modelo tensionado que trasladaron los grupos.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, anunció que se están dando pasos para aumentar las aceras libres, como el desdoblamiento de la calle Pontezuela junto a la zona azul del parque la Infancia. Adelantó también que negocian para que en un futuro haya más bolsas disponibles.

Óscar Fernández, de Unidas Por Mérida, lamentó el pobre servicio del autobús urbano en frecuncias y cobertura a pesar del canon que para el Ayuntamiento a la empresa.