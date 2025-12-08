El proyecto de rehabilitación del antiguo Palacio de Justicia, listo a final de año

Antes de que acabe el año estará terminado el proyecto que va a suponer la recuperación del antiguo edificio que albergó el Palacio de Justicia ... en Mérida. Una actuación de calado, con 2,4 millones de presupuesto, y que va a suponer, por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, su dueño, poner en valor un inmueble abandonado y cerrado desde 2014 en pleno centro de la ciudad.

El antiguo Palacio de Justicia de la calle Almendralejo, un antiguo convento vinculado a la orden franciscana, es un edificio de la Diputación que compartirá con el Ayuntamiento emeritense. Acogerá, si todo va en plazo, dentro en dos años oficinas de asesoramiento urbanístico, como la de Restaura, y también de artes escénicas.

El Consistorio plantea trasladar allí la oficina de gestión del Festival Internacional de Teatro Clásico. Comparte espacio ahora con el Consorcio de la Ciudad Monumental en el edificio de Santa Julia y el Gobierno local ve con buenos ojos que tengan espacio propio en la calle Almendralejo.

Cuando esté finaliza la actuación integral se va a recuperar un edificio cerrado desde 2011. Se trata de una construcción singular con un claustro bien conservado. Tiene su origen en el convento de los franciscanos descalzos unido a la contigua iglesia del Carmen.

El proyecto de rehabilitación que está redactando la Diputación Provincial está prácticamente concluido. De hecho, el organismo provincial espera tenerlo cerrado antes de que acabe este año.

A partir de ahí el calendario de actuación que maneja es que la obra se saque a concurso en el primer trimestre del inminente 2026 y el inicio de las obras pueda producirse en el otoño próximo.

En las cuentas

En los Presupuestos de la Diputación de 2026 se recoge esta actuación, con una dotación inicial de 200.000 euros. Mientras, la ejecución de la obra tiene un coste previsto de 2.439.569 euros, que incluye un gasto de 114.000 euros para excavaciones arqueológicas.

Este antiguo convento de la orden franciscana estuvo habitado hasta la desamortización del siglo XIX y la Diputación pacense decidió reconvertirlo en 1851 para acoger a los enfermos psiquiátrico. Fue hospital hasta 1972, cuando este se trasladó a la carretera de Valverde de Mérida.

Al quedarse vacío el inmueble se cedió al Ministerio de Justicia y se convirtió en sede judicial en 1975. Pero se volvió a vaciar en 2011 al abrirse el Palacio de Justicia en su actual ubicación del complejo administrativo Mérida III Milenio. El Ministerio de Justicia, entonces, volvió a entregarlo de nuevo a la Diputación Provincial de Badajoz en 2013.

En noviembre del año pasado, el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, explicó que aunque la propiedad del inmueble es de la institución provincial, la idea es abrirlo también para el Ayuntamiento. Y que estaban abiertos a las propuestas que les hagan llegar en este periodo de rehabilitación.