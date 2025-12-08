HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Patio central de lo que fue el Palacio de Justicia en la calle Almendralejo y ahora rehabilitará la Diputación. J. M. Romero

El proyecto de rehabilitación del antiguo Palacio de Justicia, listo a final de año

La Diputación Provincial prevé sacar la obra en el próximo trimestre y que esté en marcha los trabajos en otoño

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:17

Antes de que acabe el año estará terminado el proyecto que va a suponer la recuperación del antiguo edificio que albergó el Palacio de Justicia ... en Mérida. Una actuación de calado, con 2,4 millones de presupuesto, y que va a suponer, por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, su dueño, poner en valor un inmueble abandonado y cerrado desde 2014 en pleno centro de la ciudad.

