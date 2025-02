Este es el programa de la Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad en Mérida

María Fernández Cáceres Lunes, 3 de octubre 2022 | Actualizado 05/10/2022 08:13h. Comenta Compartir

Este lunes comienza en Mérida la quinta edición de la Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad, la SECINDI.

El centro cultural Santo Domingo, de la Fundación CB, acoge las proyecciones. El festival incluye una muestra de largometrajes y un certamen de cortometrajes (hay sección oficial y fuera de concurso).

El objetivo del evento es promover y dar visibilidad a la discapacidad y la inclusión en el cine y al mismo tiempo, que las personas con capacidades diferentes puedan disfrutar de las proyecciones sin barreras.

Se proyectarán largometrajes en horario matinal para centros educativos y asociaciones y también por las tardes, dirigidos al público en general. También 11 cortometrajes seleccionados para concursar en la sección oficial y siete de la sección especial.

Lunes, 3 de octubre 'Valentina' y 'La consagración de la primavera'

El arranque el programa cuenta con dos propuestas. A las 11,30 horas, se proyecta el largometraje de animación 'Valentina', una niña que sueña con ser trapecista pero cree que nunca podrá conseguirlo por tener síndrome de Down y a la que su abuela le anima a perseverar.

A las 19,00 horas, estreno nacional de 'La consagración de la primavera', cinta dirigida por Fernando Franco y que narra la historia entre Laura, que acaba de llegar a Madrid, y David, un chico con parálisis cerebral que vive con su madre.

Martes, 4 de octubre 'A cero 5' y 'Fácil'

Los títulos para el marts son 'A cero 5' y 'Fácil', que se proyectan a las 11,30 y 19,00 horas, respectivamente. 'A cero 5' es una cinta documental de Gonzalo Suárez, que quiere ser director de cine y cuya vida se para en 2006. En este largometraje, cuenta su historia y cómo empezó a practicar baloncesto en silla de ruedas para no estar solo, para seguir su rehabilitación y para que su película avance.

Por su parte, 'Fácil' es una serie de Anna R. Costa que cuenta la historia de cuatro mujeres con diversidad funcional que viven en un piso tutelado en la Barceloneta. La SECINDI ofrece una premiere con tres de sus cinco capítulos. La directora asistirá a la proyección y participará en un coloquio posterior con el público en el que le acompañará la productora de la serie, Sandra Hermida.

Mieércoles, 5 de octubre 'Supa modo' y 'Lunana, un yack en la escuela'

La película keniata 'Supa modo', de Likarion Wainaina, se proyecta el miércoles a las 11,30 horas. El filme cuenta la historia de Jo, una niña de nueve años que está enferma de un cáncer terminal y que sueña con convertirse en una superheroína.

Por la tarde, a las siete, está programada 'Lunana, un yak en la escuela', una cinta de Pawo Chowning Dorji. La ficción se centra en Ugyen, un joven profesor de Bután al que envían a la escuela más remota del mundo, una aldea glacial del Himalaya llamada Lunana.

Jueves, 6 de octubre 'Ángel de mi vida' y 'Mineland'

La Secindi dedica un día, el jueves, a la cinematografía inclusiva de Colombia con dos largometrajes. A las 11,30 horas se estrena en España 'El ángel de mi vida', una película de Yuldor Gutiérrez que narra la historia de Ángel, un joven con discapacidad cognitiva que se entrena para ser un gran atleta, ganar carreras y lograr el reconocimiento de su padre José Santos.

A las 19,00 horas, se proyecta el documental 'Mineland', la historia de seis víctimas de minas terrestres en Colombia: tres exsoldados, un expolicía, un campesino y una niña reclutados por la guerrilla del ELN. La SECINDI ofrece una premiere internacional de este retrato de la realidad de las minas antipersonas en el país sudamericano.

Viernes, 7 de octubre Sección especial de cortometrajes y sección oficial

El viernes a las 11,30 horas dará comienzo la proyección de los títulos de la sección especial de cortometrajes. Son 'El paraguas', de Christophere Sánchez; 'Pacing the pool', de Radheya Jegatheva; ?Juegaterapia', de Marcos Calle; 'Memorias de una bailarina', de Iván Melguizo; y 'Para nadar', documental francés de Flore Elise Hartout. También 'Repeated memories', ficción uzbeka de Soo-min park; y 'Daida back to the ocean', documental de Pablo Ramírez.

A partir de las siete de la tarde se proyectan los cortometrajes de la sección oficial: 'Intentando', de Juan Manuel Montilla 'El Langui'; 'Smile of the mask', del iraní Abbas Ghazali; 'Toc', de Anatael Pérez; 'Quién', de Carlos Martín; y 'Bulit escucha a la naturaleza', corto de animación de Mikel Urmeneta y Juanjo Elordi.

La lista continúa con 'Being together', una proyección de danza filmada en Austin; y 'Günther', de Nacho Herrera; 'The secret life of Tom Lifhtfoot', de Ray Jacobs; 'Huellas', de Héctor Gallego; 'An elephant on the moon', de Benjamin Bartheiemy; y 'Abriendo camino', de Ferran Calbet.

El jurado está compuesto por el guionista Pablo Tobías, la directora de producción Almudena Illoro, el director y productor Christian Ossa, el dirctor y guionista Imanol Uribe, y la guionista Virginia Yagüe.

Gala de clausura el sábado 8 y muestra hasta el día 10 Premio Secindi Inclusión y exposición

La gala de clausura tiene lugar el sábado 8 a las 20,00 horas. En esta edición, se otorga el Premio Secindi Inclusión a Juan Manuel Montilla 'El Langui' por su promoción de la inclusión de personas con discapacidad en el cine y la televisión en sus facetas de actor, músico y ahora, director y guionista.

Además de las proyecciones, que contarán con invitados especiales del mundo del cine como Fernando Franco, Anna R.Costa y 'El Langui', hasta el próximo 10 de octubre se puede visitar la exposición 'De turismo por el cine y las series' en el centro cultural Santo Domingo.

