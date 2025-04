Este es el programa del Festival de Cine Inédito de Mérida

'Crónica de un amor efímero', 'Godland', 'Falcon Lake', 'Return to dust' y cartel de esta edición del Festival de Cine Inédito.

María Fernández Cáceres Lunes, 14 de noviembre 2022 | Actualizado 15/11/2022 08:03h.

La edición número 17 del Festival de Cine Inédito de Mérida tiene lugar del 17 al 26 de noviembre. Todos los días hay pases a las 19:00 y 21:30 horas en los cines Victoria. Las entradas cuestan cinco euros. El programa también incluye la sección 'Cine y Escuela' y la gala de clausura con la entrega de los Premios Mirada.

Esta es la programación completa del festival:

Jueves, 17 de noviembre

21:30 horas: Inauguración del Festival.

Proyección de 'El inocente'. Dirección, país, año y duración: Louis Garrel, Francia, 2022, 100 minutos. Sinopsis: Sylvie, de 60 años, se ha enamorado de Michel, que está a punto de salir de la cárcel. Ambos quieren empezar de nuevo abriendo una floristería. Pero Abel, el hijo de Sylvie, ve con malos ojos esta relación, convencido de que Michel va a reincidir. Con la ayuda de Clémence, su mejor amiga, Abel seguirá de forma obsesiva a Michel e investigará por su cuenta.

Viernes, 18 de noviembre

21:30 horas: proyección de 'Falcon Lake'. Dirección, país, año y duración: Charlotte Le Bon. Canadá, 2022, 100 minutos. Sinopsis: Bastien, un adolescente parisino, pasa las vacaciones con su familia en una cabaña junto a un lago de Quebec. Allí se encontrará con Chloé, una chica algo mayor que él, que le fascinará. A pesar de la diferencia de edad y de los miedos de Bastien, desarrollarán un vínculo especial. Bastien tendrá que enfrentarse a sus miedos para conseguir un lugar en el corazón de Chloé, mientras exploran su sexualidad y la inquietante leyenda del fantasma del lago.

Sábado, 19 de noviembre

21:30 horas: proyección de 'Decision to leave'. Dirección, país, año y duración: Heojil Kyolshim, Corea del Sur, 2022, 137 minutos. Sinopsis: Un meticuloso detective investiga la muerte de un hombre adinerado en una remota montaña. Pronto comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, una inmigrante china con un pasado misterioso. El problema es que al tiempo que la investiga, comienza a desarrollar una fuerte atracción por ella, lo que le desestabiliza y puede acabar convirtiéndose en un juego peligroso.

Domingo, 20 de noviembre

21:30 horas: proyección de 'Living'. Dirección, país, año y duración: Oliver Hermanus, Reino Unido, 2022, 102 minutos. Sinopsis: Ambientada en la década de 1950 en Londres, Williams es un veterano funcionario enterrado en la rutina de la oficina mientras la ciudad se reconstruye después de la II Guerra Mundial. Al recibir un demoledor diagnóstico médico, vacía su cuenta de ahorros y se dirige a la costa. Se promete hacer de sus últimos días un tiempo significativo, pero no sabe cómo hacerlo. Un desconocido le pasea por la ciudad y Williams se siente intrigado por una joven compañera de trabajo que parece poseer la vitalidad que él había perdido. Con su ayuda, Williams pone todo su empeño en hacer feliz, de un modo sorprendente, a su entorno.

Lunes, 21 de noviembre

21:30 horas: proyección de 'Return to dust'. Dirección, país, año y duración: Yin Ru Chen Yan, China, 2022, 131 minutos. Sinopsis: La humilde y sencilla Ma, una mujer con cierta discapacidad y el tímido Cao, único superviviente de cuatro hermanos, han sido expulsados de sus respectivas familias y obligados a contraer un matrimonio concertado. Ahora tendrán que aunar sus fuerzas y construir un hogar donde sobrevivir. En medio de la adversidad, comienza a forjarse entre ellos un vínculo, ya que tanto Ma como Cao, en sintonía con los ciclos de la Tierra, se crean un refugio en el que pueden prosperar.

Ampliar Fotograma de 'Decision to leave' y fragmento de los carteles promocionales de 'Living' y 'El inocente'.

Martes, 22 de noviembre

21:30 horas: proyección de 'The Quiet Girl'. Dirección, país, año y duración: An Cailín Ciúin, Irlanda, 2022, 95 minutos. Sinopsis: La Irlanda rural, 1981. Cáit es una niña reservada de nueve años que está desatendida por parte de su pobre, disfuncional y demasiado numerosa familia. Se enfrenta en silencio con dificultades en la escuela y en casa, y ha aprendido a pasar desapercibida para cuantos la rodean. Cuando llega el verano y se acerca la fecha del parto de su madre, Cáit es enviada a vivir con unos parientes lejanos, sin saber cuándo podrá volver a su casa.

Miércoles, 23 de noviembre

21:30 horas: proyección de 'Godland'. Dirección, país, año y duración: Hlynur Pálmason, Dinamarca-Islandia, 2022, 143 minutos. Sinopsis: A finales del siglo XIX, un joven sacerdote danés viaja a una zona remota de Islandia para construir una iglesia y fotografiar a sus habitantes. Pero cuanto más se adentra en el implacable paisaje, más se aleja de su propósito, de su misión y de la moral.

Jueves, 24 de noviembre

21:30 horas: proyección del cortometraje 'Arquitectura emocional' y del largometraje 'Crónica de un amor efímero'.

Arquitectura emocional. Dirección, país, año y duración: León Siminiani, España, 2022, 30 minutos. Sinopsis: He aquí la historia de amor de Sebas y Andrea, universitarios primerizos, en el curso 1958-1959. He aquí cómo clase social e ideología se convierten en obstáculos ¿insalvables? He aquí la arquitectura marcando, inadvertida, la línea de puntos que acabe dictando su emoción.

Crónica de un amor efímero. Dirección, país, año y duración: Emmanuel Mouret, Francia, 2022, 100 minutos. Sinopsis: Una madre soltera y un hombre casado se convierten en amantes. Están comprometidos a verse solo por una aventura y no a encontrar ninguna esperanza de amor duradera, siendo ambos muy conscientes de la naturaleza de su relación. Sin embargo, según pasa el tiempo, cada vez se sorprenden más por su comprensión mutua, su complicidad y el bienestar que experimentan mientras están juntos.

Viernes, 25 de noviembre

21:30 horas: proyección de una película sorpresa como clausura del Festival. Entrega de los premios Miranda.

Cine y escuela

Las películas programadas para alumnos de Primaria ('Zoe, dragones y heroínas', 'Phantom Boy' y 'Los tipos malos') se proyectaron desde el pasado lunes hasta hoy, día 14. Las citas para estudiantes de ESO y Bachillerato son las siguientes:

- Martes, 15 de noviembre. A las 9:30 y las 12:00 horas: proyección 'Dónde está Ana Frank' (Ari Folman, Bélgica, 2022, 96 minutos) para estudiantes del primer ciclo de ESO. Proyección en inglés.

- Miércoles, 16 de noviembre. A las 9:30 y las 12:00 horas: proyección 'Gagarine' (Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, Francia, 2020, 95 minutos) para estudiantes del segundo ciclo de ESO. Proyección en francés.

- Jueves, 17 de noviembre. A las 9:30 y las 12:00 horas: proyección 'Alcarrás' (Carla Simón, España, 2022, 120 minutos) para estudiantes de Bachillerato. Proyección en catalán.

