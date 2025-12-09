La procesión de la Mártir saldrá a las 20.30 de la basílica y pasará ante la Alcazaba Árabe Una colección de fuegos artificiales celebrará la llegada de la imagen a la Concatedral hacia las 23.15 horas

Juan Soriano Martes, 9 de diciembre 2025, 07:36

La procesión de Santa Eulalia abrirá esta tarde los actos centrales de la celebración en torno a la festividad de la patrona de Mérida, que se conmemora cada 10 de diciembre.

El recorrido se iniciará a las 20.30 horas en la Basílica de Santa Eulalia. Tras esto, la Mártir pasará por la avenida de Extremadura y las calles Camilo José Cela y Cervantes hasta la Puerta de la Villa. Desde ese punto tomará por Berzocana, Juan Dávalos Altamirano y Los Maestros, desde donde tomará la calle Suárez Somonte para acceder a la Plaza de Santo Domingo. Después seguirá por la calle Graciano y la Plaza del Rastro, lo que dejará una de las estampas de la noche con el paso delante de la Alcazaba Árabe y el Conventual santiaguista, sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Tras esto, la procesión llegará a la Plaza de España para entrar en la Concatedral de Santa María, donde la imagen de Santa Eulalia pasará la noche. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Municipal de Villanueva de La Serena.

Para conmemorar la llegada de la Mártir al templo situado en el corazón de la ciudad tendrá lugar hacia las 23.15 una colección de fuegos artificiales entre el Puente Romano y el Lusitania.

Regreso a su templo

Los actos religiosos se cerrarán mañana miércoles a partir de las 11.15 horas con la solemne Procesión de Santa Eulalia de regreso desde la Concatedral de Santa María a su iglesia.

El recorrido, que seguirá el trayecto tradicional, transcurrirá por Plaza de España, calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Rambla de Santa Eulalia, Avenida de Extremadura y entrada en la Basílica de Santa Eulalia.

En el Hornito de Santa Eulalia tendrá lugar la tradicional Ofrenda Floral a Santa Eulalia con la participación de la Asociación Cultural y Folclórica Nuestra Señora de La Antigua.

En este caso, el acompañamiento musical correrá a cargo de la agrupación Nuestra Señora de la Paz y la Banda de Música de Mérida.

Al finalizar la procesión, en torno a la 13.15 horas se celebrará la solemne Misa presidida por el Arzobispo de Mérida Badajoz, José Rodríguez. La Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia organiza estos actos en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida.

