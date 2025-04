A la procesión con un instrumento de guerra

Alas ocho y media, cuando se vacía el polígono de las Tres Fuentes llegan los músicos de la OJE. Al frente de Modesto Jiménez Núñez, ... el presidente local de la Organización Juvenil Española.

La banda de tambores y cornetas, explica, la forman este año 42 componentes. Al ensayo de hoy no han ido todos. Los estudiantes que viven en Sevilla, Badajoz o Cáceres se incorporan los fines de semana. La OJE se reúne todos los días. No tienen un calendario por temporada. En realidad la banda funciona de enero a diciembre. «No paramos. Ahora son diarios y cuando pase Semana Santa hacemos dos o tres a la semana».

Tiene el calendario apretado la agrupación porque les llaman para las procesiones de gloria y dianas floreadas de primavera. Y a patronales en verano. Preparación continua porque la corneta es un instrumento de viento metal muy difícil. Solo dos notas. Do y Re. El resto de la escala salen según la posición de los labios en la boquilla. «Es un instrumento de guerra que no se diseñó para hacer melodías, sino para avisar, por eso no tiene notas, trabajamos el músculo del labio, la presión y la posición». Lo que se traduce en muchas horas de trabajo. Dos diarias al menos para prepararse con soltura y seis meses antes de integrarse. La agrupación se divide en varias cuerdas. Primera fuerte, primera baja, primera quinto, primera piano, segundas y terceras.

Cuesta sacarle música a la corneta, solo tiene dos notas, el resto sale por la posición de los labios

Luego se suman otros metales como las tubas, bombardinos o trompetas. En los ensayos se dividen por cuerdas. Primero toca la primera fuerte y luego la baja. Cuando alcanzan la nota tocan luego juntos. Los que empiezan de cero y tienen que aprender necesitan seis meses para llega al menos a la tercera cuerda. Son acordes de acompañamientos, lo más fácil. «En esto hay que tener mucha paciencia y mucho aguante. Empezar nuevo y coger un nivel medio cuesta tiempo».

Habla Modesto con pasión de la cornetería porque lleva más de veinte años recorriendo Extremadura con su corneta.

Le gusta, sobre todo, porque coinciden músicos de todas las edades que prefieren hacer su penitencia con el instrumento. «Esto es también un ejercicio de fe, tenemos niños de diez años y adultos de sesenta». A una semana de empezar las procesioes, entra ya la OJE en el acelerón final. Su primera procesión será el sábado. Con la escuela cofrade Antonio Barroso. Acompañarán a los niños. El domingo irán con La entrada en Jerusalén y el lunes con Jesús de Medinaceli. El martes descansan. El miércoles estarán con el Nazareno y el jueves con los Remedios. El viernes doblan. Por la mañana con las Angustias y por la tarde con el Cautivo de Villafranca de los Barros, que celebra este año su magna. Seis salidas en siete días. «Por eso ensayamos todo el año». Su línea de trabajo cuida mucho la resistencia. De nada vale, explica el presidente, salir el domingo con mucha potencia musical y el viernes casi sin fuerzas. Las horas de calle pesan según van sucediéndose los misterios. «A nosotros nos gustan todas, no hay una preferencia. Los titulares son igual de importante», aunque la OJE en Mérida está muy vinculada al Medinaceli de la Infantil. De hecho le tocan una marcha exclusiva que no la interpretan con otros pasos. «Para nosotros es una oración musical, participamos con mucha devoción en toda la catequesis en la calle». Tiene la OJE cincuenta marchas en paso lento. Un repertorio que van ampliando y rara es la Semana Santa que no estrenan. Este año innovan con Angustia, el Adagio de Karajan, el Cristo que vuelve de Sarabande y una versión de Gladiator, que la tocarán siempre cuando vayan hacia las iglesias para recibir a los pasos.

Aunque llevan muchas novedades, saben que en Mérida las preferencias se inclinan siempre por los clásicos. El Cristo del Amor de Alberto Escámez suena siempre la primera el Domingo de Ramos cuando la Entrada en Jerusalén asoma por la plaza de España. Es un clásico al que le tienen mucho cariño.