Primera carrera de Down Mérida

Martes, 18 de marzo 2025, 08:18 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La Asociación Down Mérida organiza una carrera con carácter solidario el día 23 de marzo por la celebración del día Mundial del Síndrome de Down. A partir de las once de la mañana con salida y llegada en el parque de las Siete Sillas. Es la primera vez que promueven una prueba deportiva para todos los públicos en la ciudad. Lo hacen para visibilizar la integración deportiva.