La ocupación hotelera se mantiene por encima del 80% en el primer semestre

Desde hace tiempo la cifra oficial de plazas hoteleras en Mérida se sitúa en 3.300. A esas hay que sumar un buen número ... por cuantificar procedente de los apartamentos turísticos que ha proliferado en los últimos meses. Pocas de ellas han dejado de ocuparse por clientes en el primer semestre de este año.

El balance de ocupación hotelera en la capital de Extremadura sigue ofreciendo un panorama extraordinario. En ocupación media, en ingresos y también en cuanto a generación de empleo, subrayan desde el sector.

Enero y febrero no suelen ser precisamente los mejores meses para captar clientes pero ni siquiera eso ha impedido a los hoteles emeritenses mantener un notable pulso. De esta forma se puede estimar en una ocupación media general que supera el 80% en los primeros seis meses del año.

«Lo realmente bueno no es solo que se están ocupando las 3.300 plazas hoteleras habituales sino también la de los apartamentos turísticos que se han puesto a funcionar. Y para que eso pase quiere decir que no solo no ha venido menos gente sino más», destaca Pablo Pozo, director del hotel Velada en el balance del primer semestre de 2025.

En el caso del hotel que dirige sitúa la ocupación media en estos primeros seis meses del año en un altísimo 90%. Y julio se está desarrollando en el mismo sentido. «Nos ha costado arrancar, puede ser por el retraso este año del inicio del Festival de Teatro pero ahora mismo estamos muy bien...como desde inicios de año», señala Pozo en declaraciones a este diario.

«La ocupación hotelera en Mérida muestra un panorama muy alentador, con una creciente demanda turística que impulsa la economía local», resume Daniel de Lamo, director del Parador.

En el caso de este establecimiento hotelero apunta que la media de ocupación de plazas en el primer semestre del año pasado fue del 70,5%. La de este año ha sido mejor: 73,6%. De Lamo apunta otro dato revelador. En cuanto a empleo directo, el número de personas empleadas en establecimientos hoteleros emeritenses era de 329 al terminar abril. 40 trabajadores más con respecto al año anterior.

196.000 pernoctaciones

Según datos del Instituto Nacional de Estadística facilitados por la Consejería de Turismo, hasta junio se habían contabilizado 196.842 pernoctaciones en hoteles de Mérida. De ellas 43.866 personas residentes en el extranjero. En todo el año 2024 se registraron 411.752 pernoctaciones y fueron 380.512 en los doce meses de 2023.

«La ciudad se está consolidando como un destino turístico atractivo, lo que impulsa la economía local y genera empleo», resalta el director del Parador.

Agrega que la ocupación hotelera en Mérida presenta un panorama muy positivo, «con una alta demanda durante los meses de verano y un crecimiento significativo en el número de visitantes».

Aunque parezca normal, no lo es que una ciudad del interior, donde los 40 grados suelen ser frecuentes en los meses estivales siga atrayendo a tantos turistas en esta época.

Apunta el sector que se ha logrado desestacionalizar la ocupación. Aparte del propio atractivo monumental de Mérida, citas como el Festival de Teatro, el Stone&Music y Emerita Lvdica contribuyen a asentar actividad y demanda de plazas en más meses.