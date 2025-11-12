La previsión de lluvia aplaza el certamen de bandas de música previsto para el sábado por la hermandad del Calvario Se celebrará en el primer trimestre del próximo año en el mismo escenario, el Teatro Romano

La lluvia lo impide. Exactamente, la previsión de precipitaciones, de forma abundante y persistente además, para el próximo sábado. Por este motivo la Hermandad del Calvario de Mérida anuncia el aplazamiento del concierto de bandas y agrupaciones musicales previsto para el próximo sábado en el Teatro Romano. Una cita para que el ritmo de venta de entradas era extraordinario, más de 2.000 vendidas, pero que no podrá celebrarse a causa del tiempo.

La hermandad del barrio del Calvario confirma el aplazamiento de la cita musical, uno de los grandes eventos organizados por la cofradía emeritense para celebrar su 125 aniversario. Estaba previsto que actuaran en el Teatro Romano la banda de cornetas y tambores de Las Tres Caídas de Triana, Sevilla; la banda del Pilar, de Villafranca; la de Oliva de Mérida; la banda emeritense de la OJE y la Agrupación Musical de la Paz, también de la capital extremeña.

Al no ser posible el concierto, la cofradía del Calvario está buscando fechas con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y las propias bandas. No será posible, en parte también por los riesgos de la meteorología, en el mes y medio que queda de año. Se celebrará en una fecha aún por cerrar para el primer trimestre del próximo año, antes de la Semana Santa, que abarca este año la última semana de marzo y los primeros días de abril.

El programa de actividades por el 125 aniversario de la Hermandad del Calvario ha incluido una procesión extraordinaria, el pasado 18 de octubre, que se desarrolló de forma brillante y con mucha participación. Siete pasos, cinco bandas de música y una comitiva de unas 700 personas recorrieron el barrio y las calles del centro emeritense.

Un ciclo de charlas-coloquio que todavía queda por cerrarse y una singular exposición de fotografías de la hermandad han formado parte también de la programación.

Quedan dos charlas, las de día 21 de ese mes, en la que intervendrán antiguos hermanos mayores de la hermandad morada. Y la que concluye el ciclo está fijada para el día 29 con Antonio Santiago Muñoz, capataz sevillano.

En cuanto a la exposición fotográfica, se han mostrado 200 imágenes, algunas de 1.892, distribuidas a través de ocho paneles.