La presa de Proserpina se queda este año sin el servicio de vigilancia y atención a bañistas

Concurso desierto. Nadie se presenta al concurso sacado por el Ayuntamiento emeritense para gestionar el servicio de vigilancia y atención a bañistas en ... el embalse de Proserpina. El Consistorio lo había sacado por 18.000 euros y había invitado a Cruz Roja a participar y desarrollarlo, como habitualmente lo ha hecho, pero la entidad ha dicho que no por entender que el presupuesto disponible es muy bajo y no puede usar voluntarios.

La zona de baño, autorizada como tal por la Junta de Extremadura, de la presa romana de Proserpina ha vivido históricamente ahogamientos (el último, el de agosto de 2021, un militar de 39 años; el anterior un joven de 20 años en julio de 2016) y de más de un susto por imprudencias o descuidos de personas que van a refrescarse a La Charca.

Para intentar evitar daños irreparables, el Ayuntamiento de Mérida habilitó un servicio de atención para la zona de playa que ha sufrido innumerables vaivenes. En muchas ocasiones no existió, al no ser obligatorio. Esto ocurrió entre 1994 y 2007. En este último año, con la llegada de Ángel Calle a la Alcaldía, se recuperó el puesto de Cruz Roja. Y en los últimos tiempos ha seguido funcionando, habitualmente desde mitad de julio y hasta finales de agosto, a través de un convenio firmado entre el Consistorio emeritense y Cruz Roja, en el que se introducía el servicio en Proserpina como uno de los que debía realizar la entidad.

Para este verano, el Ayuntamiento decidió sacar a concurso el contrato de «servicio de dispositivo preventivo de riesgos acuáticos en el lago de Proserpina». Por 18.089 euros. Ninguna empresa está interesado en realizarlo. Ni Cruz Roja.

Fuentes de esta organización señalan a HOY que el cantidad ofertada por parte del Consistorio emeritense es baja y no cubre para movilizar los recursos necesarios para la labor: 3 socorristas, 1 enfermero, un patrón de barca y un técnico. En otras ocasiones se ha completado con personal voluntario pero Cruz Roja lo descarta pero no puede asegurar disponer del mismo y porque considera que el servicio del embalse de Proserpina necesita estabilidad presupuestaria.

Mientras, el Gobierno local señala en respuesta a este diario que el servicio se vino prestando "inicialmente de manera voluntaria y ocasional algunos años desde 2007. A partir de 2016, se convenió "hasta que se obligó hacerse mediante contrato por la prestación del servicio" por parte del Ayuntamiento, que recuerda que "no existe obligación de prestar dicho servicio".

Con todo, el Gobierno local asegura que, siendo una "medida voluntaria del Ayuntamiento", se volverá a poner en marcha el próximo año como así ha sucedido en los anteriores.

El Consistorio avanza que está trabajando en la redacción de un pliego de varios lotes en el que se incluyan todos los servicios sanitarios de eventos de la ciudad y se incluya en el mismo el de socorrismo y salvamento en Proserpina.