Puesto de Cruz Roja en el embalse de Proserpina, en la mañana del jueves. HOY

Mérida

La presa de Proserpina se queda este año sin el servicio de vigilancia y atención a bañistas

El Ayuntamiento de Mérida había sacado la gestión por 18.000 euros pero nadie se ha presentado

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:47

Concurso desierto. Nadie se presenta al concurso sacado por el Ayuntamiento emeritense para gestionar el servicio de vigilancia y atención a bañistas en ... el embalse de Proserpina. El Consistorio lo había sacado por 18.000 euros y había invitado a Cruz Roja a participar y desarrollarlo, como habitualmente lo ha hecho, pero la entidad ha dicho que no por entender que el presupuesto disponible es muy bajo y no puede usar voluntarios.

