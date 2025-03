Premio para el Instituto Albarregas

Martes, 26 de abril 2022, 08:15 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Instituto Albarrega recibe hoy el Premio de la Provincia de Badajoz que entrega la Diputación. En concreto, se trata del proyecto 'There is No Planet B', un proyecto educativo que puso en marcha una profesora del centro para concienciar a los alumnos sobre las consecuencias del calentamiento global. El premio reconoce la labor de concienciación.