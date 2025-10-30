HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Fachada ataviada con iconografía del Día de Muertos mexicano en la calle Orden de La Mesta, en la barriada de El Prado. J. M. Romero

El Prado de Mérida se transforma y se convierte en la barriada temática del Día de Muertos mexicano

Balcones y fachadas lucen ya con iconografía clásica de esta festividad mientras se ultima un concurso de catrinas y un gran altar para el próximo sábado

Celestino J. Vinagre

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:33

Alberto y Patricia tiene su fachada, en la calle Orden de Las Mestas, número 1, a la que no le falta detalle. Todo hecho con ... material reciclable, han montado un altar hecho con cajas de frutas de madera, una inmensa calavera de pladur, una 'catrina' con la estructura de una bicicleta, un mural que recuerda la escena de la película Coco con papel del Shein. Vamos, toda una iconografía de un Día de Muertos puro y duro. Los vecinos de enfrente, Jose Mari y Lali, que viven en el número 6, lo mismo, con cartón añadido a su puesta en escena.

