El Prado de Mérida se transforma y se convierte en la barriada temática del Día de Muertos mexicano

Alberto y Patricia tiene su fachada, en la calle Orden de Las Mestas, número 1, a la que no le falta detalle. Todo hecho con ... material reciclable, han montado un altar hecho con cajas de frutas de madera, una inmensa calavera de pladur, una 'catrina' con la estructura de una bicicleta, un mural que recuerda la escena de la película Coco con papel del Shein. Vamos, toda una iconografía de un Día de Muertos puro y duro. Los vecinos de enfrente, Jose Mari y Lali, que viven en el número 6, lo mismo, con cartón añadido a su puesta en escena.

Como ellos, muchos vecinos de la emeritense barriada de El Prado se han puesto manos a la obra y ya lucen en las fachadas y balcones de sus viviendas todo lo que representa la gran fiesta mexicana del Día de Muertos. «Ya están viniendo muchos por la noche a ver las fachadas, porque las iluminamos y da otra visión», resume Patricia Herrero. «El trabajo es increíble pero nosotros somos jubilados y nos gusta mucho las manualidades. Y llevamos meses con ella. Lástima que la lluvia estropee algunas cosas pero ahí no podemos hacer nada», agrega su vecina Lali.

La barriada de El Prado, al pie de la autovía, va camino de convertirse en una barriada temática como lo es la de Montealto para la Navidad. Han planteado no solo decorar con la temática del Día de Muertos sino hacer incluso un concurso de fachadas y balcones. Van a participar 15 familias, repartidas entre las calles Orden de Santiago, Orden de las Mestas y Orden de Los Templarios. «Y hay otras cinco que van a decorar con esa temática pero no quieren entrar en el concurso. La respuesta de la barriada está siendo increíble», explica Gonzalo Aleson, presidente de la asociación de vecinos.

Cuenta que la idea de que El Prado sea un barrio mexicano, por estas fechas, surgió hace unos meses. «Queríamos cambiar la temática del año pasado, que fue Halloween. Estuvimos investigando, quisimos hacer algo multicultural y pensamos en el Día de Muertos de México. Algo que nunca se ha hecho en Extremadura. Planteamos la idea dentro de la asociación de vecinos. Nos pusieron en contacto con la asociación de mexicanos en Extremadura y y el resultado es el que estáis viendo, fantástico».

Patricia asiente. Y está entusiasmada por la temática. «Hemos querido introducir los elementos típicos del Día de Muertos de México. Tiene mucho curro pero todo queda muy bonito», subraya.

Mañana viernes, a partir de las siete, un jurado, compuesto por mexicanos que residen en Extremadura visitarán balcones y fachadas de El Prado, valorarán y puntuarán. Hay dos premios. El primero, una cena en un restaurante mexicano, que solo existen cinco propiamente dicho en la región, distribuidos entre Badajoz, Almendralejo y Cáceres.

Ya el sábado, Día de Todos los Santos, El Prado se vuelca más en la celebración del Día de Muertos. De 19 a 19,15 horas, habrá una concentración de participantes en las instalaciones deportivas de la barriada, y desde allí partirá el desfile del Día de los Muertos. En él participará la asociación cultural de vehículos clásicos 'Ciudad de Mérida' por las calles Comarca Ribera del Tajo, Fermín Ramos, Orden de la Mesta, Avenida del Prado, Orden de los Templarios y La Antilla, hasta regresar a las instalaciones deportivas.

A las 20 horas se celebrará un concurso de catrinas y catrines (figuras esqueléticas brillantemente vestidas que representan la muerte de manera satírica y festiva) de maquillaje y vestuario infantil, así como un certamen de mascotas ataviadas con la temática y la entrega de premios del concurso de fachadas que finalizará con la actuación musical del grupo Mariachi Sur de Zafra.

Durante el evento se instalará un altar mexicano auténtico, no una recreación, concretó Aleson, elaborado conjuntamente por las asociaciones de mexicanos en Extremadura y la de El Prado, que estará abierto al público y en él se colocarán fotografías de familiares fallecidos como homenaje.