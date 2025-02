El polígono El Prado de Mérida gana dos gasolineras por el aumento del tráfico de mercancías

Antonio Gilgado Mérida Viernes, 24 de junio 2022, 08:05 | Actualizado 09:03h. Comenta Compartir

Corte de cinta en El Prado. Junto al Decathlon. Reposta un camión cargado en el polígono industrial y se pierde por la rotonda de la autovía dirección Lisboa.

El tráfico pesado gana volumen. El CTA de Correos, la central de Seur, la repartidora de Amazon, la distribuidora de DIA, Redur o DHL son los operadores más visibles. Pero hay varias naves en construcción para aumentar los muelles de carga en la entrada de la autovía.

Atrae El Prado a distribuidores de todos los sectores porque por su ubicación pueden planificar escalas para abarcar el suroeste peninsular. Confluyen aquí los de Madrid, Sevilla y Lisboa.

Hace meses abrió una gasolinera que suministra a transportistas junto a la tienda de deportes y el miércoles abrió otra. A la que se sumará en pocas semanas una más ya dentro del casco urbano, en la rotonda del Lusitania y la Biblioteca y la entrada al polígono industrial desde la ciudad.

En plena escalada de precios y en un contexto tan volátil para el sector del transporte y la energía, Mérida sigue interesando a los operadores.

José Domingo Nieves es uno de los dos administradores de la petrolera Nieves. La quinta compañía nacional con más venta de derivados petrolíferos. Seis mil millones de litros despecharon el año pasado. Desde el miércoles venden en Mérida.

Nieves estuvo en la inauguración de su gasolinera El Prado. Detrás también está de la que se abrirá pronto en la rotonda de la Biblioteca y tiene terrenos reservados para ampliar en un futuro con otro suministrador de gas natural para los camioneros.

Mérida, cuenta, lo ven como un punto estratégico por la confluencia de las rutas de larga distancia de mercancías –el eje este oeste y el norte sur a través de la A-66– y su cercanía a Portugal, donde el combustible siempre se vende más caro. Ven en el polígono una zona adecuada para la interconexión.

La empresa sondeó en su apuesta por establecerse en Extremadura entre Don Benito y Mérida y finalmente optó por El Prado. «Estamos apostando por gasolineras en todos los puntos estratégicos del país». Operan en Algeciras en el Sur, en la Junquera en el norte y en Valencia en el este. Mérida forma parte de su expansión por la red del oeste.

Los transportistas se mueven con tarjetas de descuento con las que pagan a plazos los repostajes y las petroleras a las que se suscriben tienen que desplegarse por polígonos de toda España para que carguen siempre con su combustible.

Agradece el administrador de Nieves que en Mérida hayan agilizado tantos los trámites para instalarse. «Llevamos más de treinta años y hemos puesto gasolineras en toda España, lo que hemos visto en Mérida es un ejemplo de como se debe trabajar. Hemos iniciado mucho antes de lo que teníamos previsto por la colaboración desde el Ayuntamiento».

Espera que la coyuntura actual de precios no desplome el consumo y sea algo temporal. Advierte que no se trata solo del encarecimiento del petróleo, sino de todas las energías. La peor parte se la llevan los que apostaron no hace tanto por el gas natural. Se paga ahora al doble que el gasóleo, lo que complica mucho la rentabilidad a los transportistas que invirtieron el año pasado o el anterior en adaptar sus motores y desecharon el petróleo para moverse.

La estación del polígono tiene 2.500 metros cuadrados y ha contratado a seis operarios. En la que abrirán en la rotonda de más abajo van de la mano con una empresa local.

Desde el Ayuntamiento interpretan el interés de las petroleras por establecerse en la ciudad por el atractivo logístico de la ciudad. Y pone como ejemplo el alcalde la inversión de otras empresas en los costados de Carija o de la carretera de Sevilla, en los nudos de las dos autovías. No es casualidad, explica Osuna, que cuando las empresas de transportes estudian cómo mejorar sus coberturas con Sevilla y con Lisboa eligen Mérida. «La ubicación genera mucho mercado y actividad en el mercado».

Espera que haya pronto un salto en la oferta intermodal, que haya más opciones para cargar camiones desde trenes en la terminal de Expacio Mérida. Avanza el alcalde que el inicio de la terminal ferroviaria es inminente porque la Junta ya ha firmado el acta de replanteo de los terrenos. Cuando Azvi empiece la obra, tiene un año para poner las vías que lleven las mercancías hasta el polígono de la carretera de Torremejía.

