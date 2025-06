El PP y el PSOE se recriminan el uso de las redes sociales oficiales para atacarse

A. G. MÉRIDA. Sábado, 7 de junio 2025, 08:13 Comenta Compartir

El Partido Popular de Mérida denuncia el bloqueo, la censura y el veto que ha sufrido una concejala del PP en el perfil oficial del Ayuntamiento de Mérida en las redes sociales.

La concejala popular quiso responder a una crítica que había manifestado el concejal socialista Ángel Calle sobre la organización de la fiesta del Orgullo. Calle decía que se haría sin el dinero de la Secretaría de Igualdad de la Junta. Y la concejala del PP, que trabaja además en la secretaría de Igualdad, aclaró que no era cierto, que Mérida no tenía dinero para el Orgullo porque el concejal Calle no pidió la subvención. Lo que critica el Partido Popular es que este comentario aclatorio fuera borrrado del perfil oficial del Ayuntamiento y denuncia que se hace un uso de propaganda partidista desde un perfil institucional. En el gobierno local, el concejal socialista Ángel Calle –que no desmiente el bloqueo– critica a su vez que una concejala del PP use el perfil institucional de la secretaría de Igualdad de la Junta para atacar al Ayuntamiento de Mérida.