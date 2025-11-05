HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un positivo en diecisiete pruebas de alcoholemia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

REDACCIÓN. La pasada semana, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre se realizaron 17 pruebas de alcoholemia en la capital extremeña. Solo una de ellas arrojó un resultado positivo, por debajo de 0,50 mg/l. Además en esa semana se instruyeron por parte de la Policía Local dos atestados por conducción bajo los efectos del alcohol. Uno de ellos tras una colisión contra un bolardo en la calle Puente, y otro en la calle Almendralejo, ambos con daños materiales y juicio rápido en uno de los casos.

