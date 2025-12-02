La Policía Nacional elige Mérida para celebrar sus sextas Jornadas de Derechos Humanos Abordará el impacto de las noticias falsas y el límite de la libertad de expresión y los derechos del hombre

La Policía Nacional selecciona Mérida como lugar para desarrollar sus sextas Jornadas sobre Derechos Humanos. Se celebrán mañana y el jueves en el centro cultural Alcazaba. La inauguración es mañana, a las 16.30 horas. Contará con la presencia de la jefa superior de la Policía en Extremadura, Elisa Fariñas, el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Tras el acto inaugural se celebrará la primera mesa redonda de la jornada, que aborda el impacto y consecuencias de las fake news en los derechos humanos. Está moderada por la jefa del Área de Derechos Humanos e Igualdad, la comisaria Ana Cambón. El jueves, a partir de las 16.30 horas, se celebrará una segunda mesa en el centro Alcazaba. Tratará el límite entre la libertad de expresión y los derechos humanos Será moderada por el jefe del Área de Coordinación Institucional e Identidad Corporativa, el comisario Fernando Barrantes. En esa mesa participará Luis Expósito, Jefe de Área de Extremadura y Badajoz del diario HOY.

A las jornadas podrán asistir de forma presencial todas las personas que lo deseen hasta completar aforo y también podrán seguirse en streaming mediante el canal de YouTube de la Policía Nacional, https://www.youtube.com/Policia