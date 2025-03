La Policía Local de Mérida refuerza el control sobre los patinetes en zonas peatonales

La Policía Local insiste en que los patinetes eléctricos tienen prohibido circular por las aceras y calles peatonales. Y con esta idea informan que ... están haciendo controles sobre el uso que se hace en la ciudad y proponen para sanción a los conductores que incumplen la normativa que los regula.

El delegado de Policía Local, Marco Guijarro, aclara que se trata de un vehículo de movilidad personal, de una única plaza y propulsado por motor eléctrico que alcanza velocidades de entre seis y 25 kilómetros por hora. Con estas características, argumenta el delegado, hay algunos usos comunes que suponen un riesgo real. No deben ocupar las aceras ni las calles peatonales y los pasos de cebra hay que cruzarlos sin subirse. A pie, como los ciclistas.

Tampoco está permitido que vayan dos personas o conducirlos con los auriculares puestos. Y, por supuesto, tampoco con el móvil, explica el delegado de Policía Local. Deben ir siempre por la calzada, con luz trasera, delantera y chaleco reflectante de noche. Recomienda usar casco y contratar un seguro de responsabilidad civil, aunque de momento no son obligatorios.

Explica el delegado que la Policía Local está haciendo controles para identificar también los vehículos que se consideran de movilidad personal y los que se consideran ciclomotores porque sobrepasan esa velocidad.

Mérida no es ajena a la tendencia general que ha poblado de patinetes las calles. Cuesta cuantificar el número real de los que se mueven por la ciudad. No llevan matrículas y no requieren una licencia para conducirlos, por lo que entran en las estadísticas oficiales de la Dirección General de Tráfico. Y todo apunta que su uso puede extenderse aún más. La mayoría tienen una autonomía de treinta kilómetros y muchos usuarios lo llevan para desplazamientos cortos dentro de la ciudad. De hecho, es un vehículo pensado para el desplazamiento urbano, no para meterse en carretera o en travesías interurbanas. En Mérida es frecuente cruzarse con patinetes, por ejemplo, por el Puente Romano y por el Puente Lusitania. También se ven por muchas de las calles peatonales del centro y por las aceras. Una encuesta de la Dirección General de Tráfico estimó que el 43% de los usuarios de patinetes eléctricos reconocen que circulan habitualmente por la acera y el 12% ha tenido alguna vez un accidente con daños personales. De ahí la necesidad por fomentar el uso responsable que promueve ahora la Policía Local.

Cevimer

En el Cevimer, el Centro de Educación Vial del Ayuntamiento por el que este curso han pasado casi novecientos escolares de los colegios e institutos también tratan con los niños el uso del patinete eléctrico. El centro ha comprado seis unidades para que los niños los usen en las sesiones prácticas. Juan Antonio Fernández, uno de los agentes de la Policía Local que ejerce de monitor, se refirió precisamente a los patinetes a uno de los grupos con los que ha trabajado en los campamentos de verano. «Es un vehículo más y no hay que obviarlo y también para que los niños vean que a día de hoy no es un juguete». Uno de los objetivos de los talleres del Cevimer es que aprecien las diferencias entre llevar una bicicleta y un patinete eléctrico. Suelen tener menos estabilidad y alcanzan más velocidad, por lo que el usuario va más desprotegido que en bici.