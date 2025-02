Sucesos: La Policía Local de Mérida interviene 130 kilos de fruta en el mercadillo

REDACCIÓN Miércoles, 8 de junio 2022, 12:58 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

La Policía Local de Mérida se ha incautado de más de 100 kilos de fruta que estaba expuesta para la venta en el mercadillo que se celebró en esta localidad este martes 7 de junio. Concretamente, los agentes intervinieron en la actuación 130 kilos de distintos productos: 60 kilos de naranjas, 40 kilos de tomates y 30 kilos de cerezas.

SSegún han especificado desde el propio Ayuntamiento de Mérida, la operación se han llevado a cabo dentro de los controles que la Policía Local realiza para controlar la venta ilegal ambuelante en el mercadillo.

Ley y sanciones

Las sanciones por vender de manera ilegal en la calle están recogidas en la Ley de Comercio Ambulante de Extremadura.

Esta regulación considera como infracción leve no tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías; no enseñar a la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos que acredite la procedencia de sus mercancías, en un plazo no superior a cinco días hábiles; no tener a disposición de los consumidores las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto; el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en las Ordenanzas Municipales, salvo que se trate de infracciones tipificadas por la Ley de Comercio Ambulante como norma como grave o muy grave; no dejar el lugar de venta en condiciones adecuadas de limpieza y salubridad a la finalización de la jornada. La ley contempla que las infracciones leves puedan ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 500 euros.

Como infracción grave se tipifica la reincidencia en infracciones leves. También se consideran infracciones grave el incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos, así como el comercio de los no autorizados; la desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario en el cumplimiento de su misión; realizar la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, ubicación y estructura de los puestos; la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal; incumplir la normativa en materia de sanidad alimentaria; no disponer de seguro de responsabilidad civil, en cuantía suficiente, que cubra los posibles riesgos, en los casos que así se exija por la ordenanza municipal. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con una multa de 501 a 2.000 euros.

Como muy grave se entiende la reincidencia de infracciones graves. También se cataloga en este nivel carecer de la autorización municipal correspondiente; la resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento de su misión. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con una multa de 2.001 a 10.000 euros.