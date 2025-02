«Poetas como Valhondo se arriesgaban mucho por su compromiso social»

Moisés Cayetano ha coordinado la publicación sobre el poeta de Mérida Jesús Delgado Valhondo (1909-1993) que se presentó ayer en Santo Domingo. El ... volumen cierra el encargo de la Fundación CB a la trilogía Pacheco, Lencero y Valhondo. El de Pacheco se publicó en 2020 por el centenario de su nacimiento, el de Lencero en 2023, también por su centenario y se dieron cuenta entonces en la Fundación CB que Valhondo necesitaba su homenaje actual. «Son los poetas extremeños más destacados de la segunda mitad del siglo veinte», explica el coordinador.

No se hace por su centenario porque es de 1909, pero coincide con su cumpleaños –nació un 19 de febrero–. Ha huido Moisés Cayetano de redactar una biografía. No tiene sentido, explica, porque ese trabajo ya está hecho y tienen además los tres su poesías completas. Por eso optó por recopilar un volumen con opinión de críticos, estudiosos de sus obras y amigos. Se recoge de esta forma una opinión contrastada de su legado literario y también de su perfil humano.

Entre los participantes destacan escritores cercanos e investigadores que han presentado tesis doctorales sobre su poesía. «En este trabajo se ha puesto de relieve su enorme capacidad humana. Era un hombre entrañable y al mismo tiempo muy arrebatador. Tenía una personalidad arrolladora. Muy alegre, pero también muy profunda». Valora también Moisés Cayetano la proyección internacional. Estaba en contacto con escritores y poetas en otras partes del mundo.

«Tras el poema de Alberti, escribió 'yo soy maestro y a mi escuela llegan los niños descalzos y hambrientos'»

Aunque su figura vaya siempre unida a Lencero y Pacheco, no forman entre los tres una generación. Cada uno es distinto. Coincidieron en Badajoz y colaboraban con frecuencia, pero no se puede hablar de generación poética. «Yo era muchísimo más joven que ellos y me relacionaba casi a diario. Eran muy generosos y acogedores de los que empezábamos». Gracias a esta cercanía, Moisés Cayetano traza hoy un perfil distinto de cada uno. Pacheco, cuenta, se decantó por la denuncia social profunda y universal. Se preocupa mucho por el tercer mundo. Lencero la comparte, pero más cercana. Habla del hombre labrador, del campesino, del emigrante. Y Delgado Valhondo, en cambio, escribe una poesía más intimista, con gran capacidad de introspección y ligado a veces a sentimientos religiosos. Era maestro y recorrió muchos pueblos enseñando. Conoció las carencias de las zonas rurales. Hablaba en sus poemas de la gente que pasaba hambre.

Tenía una sección fija en el periódico HOY. Escribió muchos artículos y poca gente conoce su faceta como columnista. «Los artículos que escribía en HOY eran rotundos. Su compromiso social queda muy patente en su obra», explica.

Generación del cincuenta

La generación poética de los cincuenta en la que se adhiere a Valhondo surge en la posguerra y se sensibilizan con las carencias del entorno. Tiene un artículo publicado en HOY a raíz del poema de Rafael Alberti 'Los niños de Extremadura van descalzo'. Alguien le sugirió que respondiera en el periódico a Alberti por hablar de una invención y de algo que no ocurría. «El artículo de respuesta fue demoledor. Lejos de rectificar a Alberti, lo ratificó. Él escribió 'yo soy maestro. A mi escuela llegan los niños descalzos y pasando hambre, mientras los poderosos se conforman con la caridad'».

Publicar este tipo de denuncias tan claras y rotundas en el HOY en un contexto de dictadora militar demuestra la valentía de Delgado Valhondo. No pudieron escapar de la censura y los recitales estaban vigilados y controlados.

Recuerda el propio Moisés Cayetano que él mismo ya en el posfranquismo llevaba los poemas que se iban a recitar a la delegación de información y turismo. «El secretario los leía delante de mí y con un lápiz rojo me iba tachando versos o poemas completos. Se censuraba mucho y te arriesgabas», recuerda. Pero en Badajoz coincidió en la época de Valhondo una burguesía muy humanista, estudiosos comprometidos con la creación literaria. Entre ellos, por ejemplo, José Díaz Ambrona, un abogado poeta y hermano del ministro franquista de agricultura. Les salvó de muchas situaciones. «José Díaz Ambrona ejercía de parachoques y ellos se sentían amparados también por otros personajes influyentes como el fiscal jefe de la audiencia, que igualmente participaba en sus tertulias literarias». Se ganaron el respeto de los censores profesionales que ponía la delegación de información y turismo, pero eso no implicaba que estuvieran a salvo. «Poetas como Valhondo se arriesgaban mucho por su compromiso social».

Como amigo y coordinador, Moisés Cayetano espera que este nuevo volumen sobre su obra y vida sirva para acercarlo a los lectores del siglo veintiuno. Que el triángulo que forman Lencero, Pacheco y Valhondo no se quede en las esculturas de la rotonda de Badajoz, junto al río. «Eran muy queridos, si uno revisa la hemeroteca de HOY descubre una presencia permanente y continua. La gente les reconocía, era una época en la que los políticos no salían en prensa y la literatura suplía esa faceta para entender la controversia social y política del momento». Por eso reclama su vigencia en la última recopilación.