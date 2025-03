Mucho sabe Valentín Carrascosa López de lo que costó tener la Uned y la Politécnica en la ciudad. Alumbró ambos. En la Uned estuvo del ... 74 al 2001 y en la Politécnica del 80 al 85. Dice que hay un historia paralela. «Pocos creían que Mérida acabaría teniendo universidad». Ahora recopila su trayectoria en un libro.

–Como era el centro de la Uned de Mérida del año 74.

–Un piso alquilado en una entreplanta en la calle de Los Maestros de cuarenta metros. Eso fue la Uned los tres primeros años. Luego pasamos a Moreno de Vargas. El archivo y la biblioteca se fueron a John Lennon y nosotros nos quedamos con todo el edificio. Pero no teníamos dinero para muebles. Se creó una asociación de amigos de la Uned que se encargó de buscar financiación.

–Y estuvo hasta el año 2001.

–Cesé voluntariamente porque creí que ya era el momento de dejarlo. No le dije nada a nadie. Fui con el alcalde a una reunión a Madrid, a la sede de la Uned, y antes de entrar le anuncié que le presentaría mi renuncia al rector. Había llegado el momento de dar el paso a gente joven. No había otra razón.

–Y de esa época se queda con...

–Con el personal, el profesorado y los alumnos. Me dieron la vida. Me ayudaron mucho. Tuvimos un profesor que vivía a 130 kilómetros de Mérida y se ofreció. Venía una vez a la semana y con lo que cobraba no pagaba ni la gasolina de los 260 kilómetros. Incluso perdía dinero porque ademá la declaración de la renta le descompensaba el ingreso de la Uned. Pero se quedó porque entendió que merecía la pena perder ese dinero por los alumnos a los que ayudaba.

–Y la Politécnica.

–La Politécnica también fue especial. Yo estuve llevando las dos a la vez un tiempo. El alcalde de entonces hizo una apuesta. Dijo que quería universidad presencial en Mérida. Tenía a todos en contra. Incluso hubo un informe de la Intervención diciendo que el Ayuntamiento no podría aportar el dinero.

–Pero se puso.

–Todos los grupos políticos acordaron pedir la Escuela de Topografía con Informática. Aceptó el Ministerio y se le ofreció la dirección de la Politécnica a mucha gente antes que a mí. Pero cuando les decían que no tenían dinero, ni locales, ni profesores todos los que levantaron la mano la bajaron.

–Y recurrieron a usted.

–Me llamaron y yo les dije que era un jurista. Que no tenía ni idea de una escuela de informática y topografía. Me pidieron que hiciera con la Politécnica lo mismo que con la Uned, que la pusiera en marcha sin dinero y sin recursos.

–Y dijo que podría.

–Al principio dije que no. Pero coincidí con el alcalde en una rueda de prensa y me llamó primero al despacho. Me dijo: «los periodistas están fuera, les hemos convocado para anunciarles que serás el director o de lo contrario no se pondrá en marcha la Politécnica». Ante esa tesitura acepté. Y fue muy importante en mi vida. La Politécnica cambió mi vida en muchas cosas. Yo no conocía nada de topografía ni de informática. Pero al ponerla en marcha comprendí que los informáticos tendrían problemas con el derecho. La protección de datos, el delito informático o el comercio electrónico. Me metí en esa área y acabé creando la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática. Celebramos muchos congresos con bastante repercusión.

–Que fue los más difícil de la Politécnica.

–Encontrar profesores. No había tantas escuelas de informática como ahora. La de Mérida creo que fue la segunda en España. Yo me fui a la de Madrid a ofrecerles trabajo a los alumnos de último curso para que se vinieran aquí. No quería venir nadie porque el sueldo les parecía irrisorio. Tuvimos la suerte de encontrar a Rafael Arroyo, un ingeniero extremeño que trabajaba en una multinacional en Madrid. Le contamos el proyecto y aceptó. Dejó su trabajo en Madrid. Bien remunerado y con proyección, por venirse con nosotros. Con topografía pasó algo parecido. Hasta el colegio de topógrafos se opuso. Dijo que no teníamos dinero para comprar el material técnico con el que formar a los alumnos. Por eso digo que pocos creían que Mérida acabaría teniendo Universidad.

–¿Y cómo encontraron profesores de topografía?

–Buscamos a profesores que no necesitasen ganar mucho dinero. Encontramos, por ejemplo, a varios ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Vino mucha gente con más vocación de ayudar a la ciudad y de enseñar a los alumnos que de ganar dinero. Eso es lo más maravilloso de esta aventura. Que la gente se involucra porque cree en los proyectos a pesar de tenerlo todo en contra.

–Por eso, en parte, escribe este libro.

–En el libro recopilo algunas experiencias personales. De profesores y alumnos a los que les marcó estudiar en Mérida. Hay varios guardias civiles que pudieron ascender gracias a lo que estudiaron aquí. Hubo trabajadores que dieron parte de su paga extraordinaria para nosotros durante los primeros años porque no teníamos dinero. El cura de Bélmez, por ejemplo, venía todas las semanas a las clases. Recogía colectas en su pueblo para nosotros. Los dos centros universitrios de Mérida han ayudado a mucha gente. A alumnos que quizás nunca hubieran tenido la oportunidad de estudiar y progresar. Y también a profesores que encontraron aquí a alumnos con vocación por aprender. Yo he sido muy feliz, y por eso escribo este libro ahora.