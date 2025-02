El pleno extraordinario en la Asamblea se celebra solo con PSOE y Ciudadanos

A. GILGADO MÉRIDA. Viernes, 31 de marzo 2023, 07:52 Comenta Compartir

Convocados estaban ayer los 25 concejales del Pleno en la Asamblea. Se trata de celebrar de forma simbólica los cuarenta años como capital autonómica trasladando el pleno municipal al parlamento regional.

Al final entraron solo los trece concejales del PSOE y los 3 de Ciudadanos. Declinaron participar los cinco del Partido Popular, los dos de Vox y los dos de Unidas por Mérida.

Explicaron sus motivos en la puerta sus portavoces. Pilar Nogales, del PP, compareció junto a Ángel Pelayo, de VOX.

Recuerda Pilar Nogales que los plenos ordinarios en Mérida son los últimos jueves de cada mes y que en la junta de portavoces de marzo no se dijo nunca que iba a ser extraordinario. No comparten la idea de convertirlo en extraordinario por tratarse el remanente de tesorería porque ya ha habido dos plenos ordinarios en los que se han tratado los remanentes. Denuncia Pilar Nogales que lo que quería en realidad el alcalde es evitar el turno de ruegos y preguntas para responder a la oposición a las preguntas porque el reglamento de los extraordinarios no permite ruegos y preguntas. «Se permite el lujo de mentir sin despeinarse, la convocatoria de extraordinario es ilegal y se hace para secuestrar la posibilidad de preguntarle».

Por Unidas Mérida explicó su ausencia Montserrat Girón y comparte argumento. «No es casualidad. Creemos que es una manipulación de Osuna del reglamento para ejercer como un cacique en una semana en la que tenemos en entredicho su figura y su actitud política».

Por parte del PSOE respondió la portavoz municipal, Carmen Yáñez. «Es una falta de respeto a sus votantes. Están representando a sus votantes y el pleno se ha convocado en tiempo y forma, no tiene ningún defecto y han perdido la oportunidad de aportar propuestas para los 34 millones de euros». En esta legislatura, recuerda Yáñez, ha habido 45 plenos ordinarios y cinco extraordinarios y ve en la ausencia una estrategia política de enfrentamiento. «Quieren llevar la política al nivel más bajo. Ya se les explicó que era extraordinario por el carácter simbólico de la Asamblea y los cuarenta años».