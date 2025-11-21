Plena Inclusión Mérida rinde un emotivo homenaje a María Bazaga La vivienda de la residencia lleva su nombre al igual que unos premios que se crean para reconocer la labor de personas y entidades

Familiares de María Bazaga Grande junto a la placa que lleva desde este jueves la residencia de Plena Inclusión.

Celestino J. Vinagre Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:47

Sentido tributo a María Bazaga Grande al cumplirse un año de su prematuro fallecimiento. La que fuera directora gerente de Plena Inclusión Mérida fue recordada este jueves en una jornada que arrancó con la colocación de una placa en la residencia del colectivo y terminó en el centro cultural Alcazaba con un acto en el que resonó el cariño hacia una persona que ha dejado huella de este colectivo que lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de su desarrollo y de sus familias.

El 3 de octubre del año pasado se produjo la muerte de Bazaga a consecuencia de un cáncer. Tenía 54 años. El mazazo fue tremendo en Plena Inclusión y en otros ámbitos ciudadanos. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en nombre propio y del Ayuntamiento, trasladó el pesar por el fallecimiento de una mujer que había trabajado «de forma intensa en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias desde la dignidad y el respeto».

Este jueves se sucedieron los homenajes a su figura. Por la mañana, sus padres, su marido y sus dos hijos descubrieron una placa. Está situada en la vivienda de la residencia de Plena Inclusión.

Una sencilla placa que se viene sumar a otras disposiciones adoptadas por la junta directiva de Plena Inclusión de la capital regional a finales del pasado mes de octubre. Una es la de nombrarla socia de honor por «su trayectoria, compromiso y aportación al desarrollo y fortalecimiento» de la entidad. Otra, crear los Premios María Bazaga.

Estos premios nacen con el objetivo de reconocer la labor de personas y colectivos que hayan destacado por su contribución en la mejora, desarrollo, apoyo y avances sociales de las personas con discapacidad intelectual. Se fallarán anualmente.

Ampliar María Bazaga, con Rodríguez Osuna y las ediles Fajardo y Yáñez en el Ayuntamiento. HOY

Por la tarde, el tributo a su labor se concentró en el centro cultural Alcazaba, a partir de las 20.30 horas.

Arrancó con la interpretación del conocido tema Imagine, de John Lennon, a cargo de Félix Barrena, Miguel Ángel Cáceres y Elena Samino. Después se produjeron diversas intervenciones. La primera, la de Amparo Díez, amiga y compañera de Bazaga durante muchos años. Recordó y reconoció la labor de la que fuera directa gerente de Plena Inclusión. También intervino el alcalde emeritense. Y se proyectó un vídeo conmemorativo que recogía momentos significativos y testimonios de personas vinculadas a la asociación.

Juan Antonio Rollán, secretario de la junta directiva de Plena Inclusión Mérida, leyó los acuerdos adoptados para reconocer con una placa y unos premios, además de ser nombrada socia de honor, el trabajo de María Bazaga.

Mientras Mercedes González intervino en representación de las personas con discapacidad intelectual del centro emeritense con unas emotivas palabras hacia ella.

Carmen Torres, presidenta de Plena Inclusión Mérida, clausuró el acto de homenaje, que acabó con otra interpretación musical.