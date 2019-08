La plaza de toros acogerá en la Feria de Mérida dos eventos solidarios y otro de recortadores Alejandro Talavante, Antonio Ferrera y Juan Mora, en septiembre de 2014 en Mérida. :: j. m. romero El empresario del Coso del San Albín asegura que los empresarios no vienen «porque pierden dinero» y no tienen apoyo municipal M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Sábado, 24 agosto 2019, 08:51

Los aficionados a los toros en Mérida tendrán que conformarse este año durante la Feria con dos eventos taurinos solidarios y n espectáculo de recortadores a falta de grandes corridas de toros o de rejoneo con figuras del toreo de renombre como se ha hecho en los últimos años.

El empresario de la plaza de toros de Mérida, Vicente Elices, afirma a HOY, muy a su pesar, que «este año no se ha conseguido que ningún empresario taurino esté interesado en traer espectáculos a Mérida. Los dos últimos años, durante la Feria de Mérida, perdieron dinero. Y ningún empresario quiere que le pase esto, por lo que no se arriesgan a venir. No quieren poner todo el presupuesto ellos solos». Dice que organizar un cartel taurino para una fecha como las fiestas de la ciudad puede llegar a rondar los 200.000 euros.

Elices declara a HOY que el Ayuntamiento de Mérida, aunque no es el responsable de la plaza de toros ni de contratar los espectáculos, «no ha aportado nada de dinero para poder llevar a cabo una o varias corridas de todos. En otras localidades de Extremadura, el Consistorio sí que ayuda algo económicamente para que se puedan celebrar algunos festejos taurinos. Pero en este caso no». Elices lamenta que, por este motivo, la Feria de Mérida no tenga el cartel taurino que se merece la ciudad y sus aficionados.

Por su parte, el Consistorio ha dicho a HOY sobre este asunto que «el Ayuntamiento no tiene competencia en la organización de la Feria Taurina de Mérida».

Actividades solidarias

Para sustituir a las grandes figuras del toreo y del rejoneo el Coso de San Albín va a acoger varios espectáculos, algunos de ellos solidarios.

La primera será el viernes, 30 de agosto, a las 19 horas. Se ha organizado un tentadero público a cargo de los alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz. Actuarán Manuel Pereda, Eric Olivera, Sergio Sánchez, David Noble, Fran Amaya, Sara Pimienta, Sergio Domínguez y Adrián Monroy. Se lidiarán erales-añojos de la ganadería de Álvaro Verdugo. Este espectáculo taurino será a beneficio de Down Mérida.

El sábado, 31 de agosto, a las 19 horas, habrá un espectáculo de recortadores, a cargo del grupo de recortadores Arte en Extremadura. Participarán Víctor Censo, Dani Plata, César Bertol 'Platina', Joshua Pacheco y Javi Durán. Habrá cinco vacas en total, cuatro para los recortadores y otra para el público asistente. Los animales también son de la ganadería de Álvaro Verdugo.

El domingo 1 de septiembre, a las 19 horas, la Plaza de Toros acogerá el espectáculo 'Duende Ecuestre', a beneficio de la asociación de ELA Extremadura.

La venta de localidades para estos tres espectáculos será a partir del 26 de agosto en las taquillas de la Plaza de Toros.

El precio para asistir al espectáculo del día 30 será de 5 euros, (una parte de los cuales se destinará a Down Mérida).

Los tickets se pondrán a la venta el próximo 26 de agosto en las taquillas de la Plaza de Toros. Aunque también se pueden adquirir ya en la sede de Down Mérida, en la calle José Hierro (en las traseras del Nirri- antigua Casa de la Madre). Además se han habilitado localidades de fila cero (3 euros) para todos aquellos que quieran colaborar con la entidad aunque no asistan a la Plaza de Toros.

Para el día 31 habrá una entrada general de 10 euros y para el espectáculo del 1 de septiembre a favor del ELA, las entradas para los adultos se pueden adquirir a 12 euros, para los niños de 5 a 10 años 6 euros y para los niños de 0 a 4 años será gratuita.