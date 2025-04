La playa de Mérida, la solución para las olas de calor

MIRIAM SIERRA BECERRO Domingo, 14 de agosto 2022, 08:54 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

El embalse de Proserpina vuelve a llenarse de bañistas y de personas que van a comer o cenar a los chiringuitos que se encuentran en primera línea de este entorno natural situado a solo seis kilómetros del casco urbano emeritense.

Son muchas las personas, sobre todo familias y grupos de amigos, que se acercan a La Charca para poder refrescarse en sus aguas ante las numerosas olas de calor. También hay otros ciudadanos que prefieren reducir su plan para ir solo a los establecimientos a comer y cenar por la excepcional vista que ofrecen y la frescura del entorno de la presa.

Los emeritenses tienen por costumbre venir desde hace muchos años para disfrutar de este embalse romano cuyas aguas, analizadas por la Dirección General de Salud Pública del SES, están declaradas aptas para el baño. Uno de ellos es Fermín Guisado. A pesar de tener piscina en la urbanización en la que vive en la ciudad, prefiere disfrutar pasando el día a Proserpina bañándose para refrescarse. «Desde siempre me ha gustado venir a La Charca, vengo desde pequeño» sostiene. Según Guisado, los días de diario son más tranquilos, pero los fin de semana «hay que venir temprano si quieres coger sitio».

Muchos bañistas han visto como el agua del embalse está mucho más limpia que otros años

Otra bañista que viene cada año al embalse para bañarse es Chelo Zambrano. Este año está yendo más al lago de Proserpina debido, principalmente, a las altas temperaturas que están azotando a Mérida este verano.

«El agua está más limpia, por lo que disfruto más bañándome, pero sobre todo me gustan más los días de diario, ya que se está más tranquilo al no haber tanta gente como los fin de semana», coincide Zambrano.

«Con respecto a hace cinco o seis años, el agua está muchísimo mejor, se la ve más limpia y te invita a bañarte», afirma Nacho Guisado a este periódico. Aunque eso sí, por la sequía, debido a la falta de lluvia, está viendo que el nivel del agua ha descendido.

«Hay gente que solo viene a La Charca a comer y otros solo a bañarse. Hay para todo» Ascensión Camons El chiringuito de Choni

Los tres chiringuitos que se encuentran en la orilla del embalse ven como algunos de los bañistas se acercan a sus establecimientos para comer o refrescarse, o incluso ven a emeritenses que se acercan solo para almorzar o cenar a sus establecimientos. De esa forma reciben una buena cantidad de clientes.

Chiringuitos

Ascensión Camons, más conocida como Choni, cumple este 2022 20 años desde que regenta 'El chiringuito de Choni', un local que se encuentra abierto durante todo el año, aunque en invierno solo abre los fin de semana.

Según Camons, su establecimiento ya acoge a la misma cantidad de clientes que antes de la pandemia, por lo que han vuelto a estar al mismo nivel que esos años.

«Sobre todo viene más gente durante el fin de semana para cenar, en una noche de lleno podemos atender perfectamente a 180 personas» afirma satisfecha.

Dice que no comenzaron la temporada de verano tan bien como querían. «Mucha gente no vino en junio por los cambios tan bruscos de temperatura que hubo. Se pasó de hacer mucho frío a tener temperaturas muy altas, por lo que muchos no querían venir», afirma.

Este año, Choni ve que en su local «muchos de los clientes que se acercan al establecimiento solo vienen a comer o a cenar por la noche y se van, no se han bañado antes en el embalse ni se quedan».

Dos años lleva abierto el restaurante Lago Pinar. En medio de la pandemia y tras salir del confinamiento, concretamente en julio de 2020, se produjo su apertura.

Según su dueño, Javier Ardila, han pasado más clientes este año por su local con respecto al año pasado. No obstante, matiza que donde hay menos presencia ciudadana es por las mañanas y a primera hora de la tarde.

Ampliar Los renovados chiringuitos junto a la orilla de la presa son un reclamo gastronómico de primer orden. HOY

«Este verano está haciendo mucho calor y la gente prefiere quedarse en casa con el aire acondicionado», lamenta Ardila, quien durante el almuerzo no pasa por su local tanta gente como él querría ver.

Y es que el calor es uno de los factores claves para que mucha gente se quede en casa y no vaya a comer a los chiringuitos durante el mediodía.

Campamento

En Proserpina no solo se encuentran bañistas y establecimientos hosteleros sino que también se nos encontramos con personas que realizan actividades acuáticas, como piragüismo, y un campamento de verano llamado Deportes Náuticos.

El Ayuntamiento les cedió el Museo del Agua para que pudieran acoger a los niños y realizan desde hace mes y medio algunas actividades acuáticas en Proserpina, como pádel surf o esnórquel.

«Decidimos escoger este embalse para hacer nuestro campamento porque tiene aguas tranquilas y nos da muchas posibilidades para hacer deportes acuáticos», afirma Álvaro Crespo, el monitor de este campamento.

«El agua está más limpia, otros años teníamos que quitarles a los niños sanguijuelas que estaban pegadas en sus pies», concluye. En Proserpina una empresa de ocio también ofrece una alternativa, la de navegar o moverse por la presa con hidropedales.

De esta forma, el embalse de Proserpina, para bañarse, con actividades lúdicas o como lugar de encuentro para tomarse una copa o comer, recupera su lugar como sitio imprescindible en el verano emeritense.