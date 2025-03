La plataforma única de Mérida es incompatible con el comercio, según advierte el sector

El comercio de Mérida tiene un problema serio. Jorge Cascón, el vicepresidente del gremio, cuenta que incertidumbre es la palabra que más le repiten los ... asociados.

Y esta incertidumbre la cuantifica Víctor León, de la asociación empresarial Impulso por las conclusiones de la última encuesta. Un 70% de los comerciantes miran al 2024 con pesimismo. Afrontan el próximo ejercicio mal o muy mal.

Impulso la integran industria, servicios y comercio. En los otros dos grupos, el pesimismo con el 2024 no llega al 30%. Es decir el 70% de los industriales y empresas de servicios creen que les irá bien y el 70% de los comerciantes que les irá mal. No tiene explicación, se pregunta León, que tres sectores tan interrelacinados en un mismo contexto económico y temporal afronten el futuro de una manera tan dispar. «Los comerciantes de Mérida están en serio riesgo y tenemos que volcarnos porque solo hay que darse una vuelta por el entorno de la Calle Santa Eulalia: No remonta desde la pandemia».

Y más allá de Amazon o El Faro, parte de esa incertidumbre la achacan los tenderos a la ampliación de la plataforma única que planea el Ayuntamiento para 2024. Cuanto más se extienda; menos coches, menos aparcamientos y menos público en el centro. Hubo un despoblamiento con Valverde Lillo porque el nuevo modelo urbano no reserva zonas de estacionamiento gratis y públicas. Y temen que al levantar La Rambla, la Puerta la Villa y la manzana de Parejo en el Teatro se vaya aún más gente. El concepto de accesibilidad, explica Cascón, es muy limitado porque se puede mover uno mejor a pie, pero no para comprar porque es incómodo ir con bolsas en un circuito tan grande y tampoco se puede cargar cerca ni aparcar. «La gente no viene al centro porque cada vez hay menos sitio para dejar el coche y con la plataforma única pues habrá aún menos», insiste.

Han comprado 500 horas en el de Fernández López y la Politécnica para repartirlas entre los clientes de las tiendas

La actual junta directiva de la asociación Emerita Augusta entró en verano y desde entonces han tenido varias reuniones con representantes municipales. No hay, insisten, mala relación con el Consistorio, pero sí echan en falta que les pregunten cuando toman decisiones que les afecta directamente.

Como el calendario de obras, por ejemplo. No le han dicho todavía cuando empezarán en La Rambla. Y si finalmente cortan en enero no les parece apropiado porque entorpece la campaña de rebajas. «La relación con el Ayuntamiento es muy buena, pero entendemos también que no deberían informar mejor y contar con nuestra opinión». La presidenta de los comerciantes es Chari Gallego. Comparte con el vicepresidente y con el representante de Impulso la queja por los aparcamientos. «Es lo que todo el mundo nos dice, que no vienen porque no saben donde dejar el coche. Los parkings de pago no son la solución».

Para paliar la falta de espacio, la asociación ha llegado a un acuerdo con Telepark, la empresa que gestiona el de la Politécnica y el de Fernández López y han comprado 500 horas de parking. Ahora se repartirán entre los asociados y cada uno luego le dará un tiquet de hora gratis a los consumidores que hagan compras de 40 euros. Lo mismo han hecho con el wifi. Han desplegado una red abierta aportando cada tienda la suya propia desde La Rambla hasta la Plaza de España y los clientes pueden usarla también gratis. Entregan a los consumidores con el vale de compra la clave para conectarse. La presidenta cree que la hora de parking gratis y el wifi tendrán bastante éxito, por eso esperan repetir la promoción en Navidad. Ahora han comprado las plaza de aparcamientos con los fondos de la asociación, pero para Navidad lo harán cada asociado poniendo su parte. Siempre, explican, con fondos propios. Por eso quieren colaborar con la Junta y con la Cámara de Comercio para las actividades de dinamización del viernes y el sábado.

Han contratado pasacalles y pintacaras para que el público que vaya a las tienda por las ofertas del Black Friday se encuentre algo diferente. «También es una forma de decirle a la gente que los comerciantes estamos trabajando para ofrecer algo distinto en la ciudad», explica.