HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El delegado de Deportes, Antonio Marín, en la presentación de la cita. HOY

La piscina de La Argentina de Mérida acogerá dos pruebas nacionales de buceo de competición

Participarán unos 30 deportistas el próximo sábado

R. H.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:59

Comenta

El buceo de competición llega a Mérida por primera vez con dos pruebas nacionales en la piscina climatizada de La Argentina. Será el próximo sábado. Se corresponden con la final de la Liga Femenina Iberdrola y a la final individual de la Copa de España, que reunirán a los mejores buceadores de cada comunidad autónoma. Se espera la participación de 30 deportistas.

Este evento está organizado por la Federación Extremeña de Actividades Subacuáticas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y según ha dicho el delegado de Deportes, Antonio Marín, «marca un hito significativo, ya que es la primera vez que Extremadura acoge esta competición».

El campeonato reunirá a los mejores buceadores de España. «Desde el Ayuntamiento apostamos por eventos que puedan generar turismo deportivo en la ciudad, y esperamos que los aficionados acudan a presenciar una modalidad que es novedosa, puesto que en Mérida no se ha celebrado ninguna competición de buceo», ha agregado Marín.

El buceo de competición es una disciplina reconocida y practicada en todo el mundo. Fue creada en España hace más de 20 años. Esta modalidad desafía a los participantes en una serie de habilidades técnicas y físicas muy relacionadas con la práctica del buceo autónomo, ha explicado el Consistorio emeritense.

Las pruebas se llevarán a cabo en la piscina de 25 metros de La Argentina y durante la competición los deportistas deben utilizar diversos elementos, como aros y boyas, buscando lograr el mejor tiempo posible. Es crucial que los participantes completen correctamente cada ejercicio y eviten penalizaciones, se insiste.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  2. 2 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  3. 3

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  4. 4 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  5. 5

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  6. 6 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  7. 7 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  8. 8

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  9. 9 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  10. 10 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La piscina de La Argentina de Mérida acogerá dos pruebas nacionales de buceo de competición

La piscina de La Argentina de Mérida acogerá dos pruebas nacionales de buceo de competición