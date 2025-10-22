La piscina de La Argentina de Mérida acogerá dos pruebas nacionales de buceo de competición Participarán unos 30 deportistas el próximo sábado

El buceo de competición llega a Mérida por primera vez con dos pruebas nacionales en la piscina climatizada de La Argentina. Será el próximo sábado. Se corresponden con la final de la Liga Femenina Iberdrola y a la final individual de la Copa de España, que reunirán a los mejores buceadores de cada comunidad autónoma. Se espera la participación de 30 deportistas.

Este evento está organizado por la Federación Extremeña de Actividades Subacuáticas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y según ha dicho el delegado de Deportes, Antonio Marín, «marca un hito significativo, ya que es la primera vez que Extremadura acoge esta competición».

El campeonato reunirá a los mejores buceadores de España. «Desde el Ayuntamiento apostamos por eventos que puedan generar turismo deportivo en la ciudad, y esperamos que los aficionados acudan a presenciar una modalidad que es novedosa, puesto que en Mérida no se ha celebrado ninguna competición de buceo», ha agregado Marín.

El buceo de competición es una disciplina reconocida y practicada en todo el mundo. Fue creada en España hace más de 20 años. Esta modalidad desafía a los participantes en una serie de habilidades técnicas y físicas muy relacionadas con la práctica del buceo autónomo, ha explicado el Consistorio emeritense.

Las pruebas se llevarán a cabo en la piscina de 25 metros de La Argentina y durante la competición los deportistas deben utilizar diversos elementos, como aros y boyas, buscando lograr el mejor tiempo posible. Es crucial que los participantes completen correctamente cada ejercicio y eviten penalizaciones, se insiste.

