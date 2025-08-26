Pirotecnia Zaragozana, la encargada de los fuegos artificiales en el final de la Feria de Mérida

Los fuegos artificiales dominarán los cielos de Mérida el domingo 7 de septiembre a las doce de la noche. Una de ... las empresas históricas del panorama pirotécnico español será la encargada de desarrollar este espectáculo visual y sonoro con la pólvora como protagonista. Pirotecnia Zaragozana, como ha sucedido en al menos los tres últimos años, es la elegida para los fuegos artificiales para cerrar la Feria 2025 por un importe de 13.927 euros. El contrato se formalizó el pasado jueves.

Aunque no se ha anunciado oficialmente, el gran espectáculo pirotécnico tendrá lugar desde la zona del Palacio de Congresos emeritense como en ocasiones precedentes.

Desde 1860 funciona Pirotecnia Zaragozana. La entrada en el año 2014 en el grupo Etienne Lacroix, presente en el sector pirotécnico desde 1739, aportó a la empresa aragonesa «una mayor capacidad de desarrollo», destaca en su página web. Su filial, Ruggieri es líder europeo «indiscutible» en la realización de espectáculos pirotécnicos.

«Nos permite acceder a medios técnicos y artísticos complementarios, aportando a nuestros clientes la experiencia adquirida en los espectáculos más relevantes a nivel mundial», subraya la empresa zaragozana encargada de los fuegos artificiales en Mérida.