HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fuegos artificiales sobre el puente Lusitania en un final de Feria. HOY

Pirotecnia Zaragozana, la encargada de los fuegos artificiales en el final de la Feria de Mérida

Será el domingo 7 de septiembre, a las doce de la noche

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 26 de agosto 2025, 18:35

Los fuegos artificiales dominarán los cielos de Mérida el domingo 7 de septiembre a las doce de la noche. Una de ... las empresas históricas del panorama pirotécnico español será la encargada de desarrollar este espectáculo visual y sonoro con la pólvora como protagonista. Pirotecnia Zaragozana, como ha sucedido en al menos los tres últimos años, es la elegida para los fuegos artificiales para cerrar la Feria 2025 por un importe de 13.927 euros. El contrato se formalizó el pasado jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  2. 2 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  3. 3 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  5. 5 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  6. 6 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  7. 7 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  8. 8 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar
  9. 9 Los desvíos en la autovía A-5 en Badajoz se mantienen hasta el 5 de septiembre
  10. 10 Un afortunado gana casi dos millones de euros en el sorteo de la Bonoloto de este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pirotecnia Zaragozana, la encargada de los fuegos artificiales en el final de la Feria de Mérida

Pirotecnia Zaragozana, la encargada de los fuegos artificiales en el final de la Feria de Mérida