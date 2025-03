«En Mérida se pidieron las barras porque era lo más seguro» Paulino Álvarez, presidente de Abacares, pide no estigmatizar al sector con polémicas que confunden a la gente | La campaña empezó bien en el puente de la Mártir, se torció antes de Navidad pero cierran mejor de lo previsto

Antonio Gilgado Mérida Domingo, 9 de enero 2022

Paulino Álvarez preside Abacares, la asociación de bares y restaurantes más representativa de Mérida. Mucho se ha hablado en las últimas semanas en la ciudad de bares, barras en la calle, concierto de preuvas y del papel de los hosteleros. Ahora que cierran campaña navideña y enfilan la cuesta de enero, Paulino habla ya sin la lejanía del ruido de la polémica.

–Han pasado ustedes por un tobogán de expectativas en el último mes.

–Ha sido una campaña de varias fases. Empezó muy bien a principios de diciembre y tuvimos un puente de la Mártir con mucho público. Luego todo cambió. Llegaron las cancelaciones y mucho temor. Parecía que todo se desvanecía, pero la gente ha venido a nuestros negocios con su entorno más íntimo. No ha sido una Navidad de grandes grupos, pero tampoco se ha caído todo. Peor de lo que se esperaba al principio y mejor de lo que parecía cuando se aceleró la incidencia. Se extendió el miedo en la semana previa a Navidad y ese miedo se ha ido superando. Hemos trabajado mucho en el último fin de semana y en Reyes.

–¿Temió por cierres y limitaciones estrictas?

–Al principio de la pandemia, en 2020, se generalizó la sensación de que uno solo se podía contagiar en un bar. Que cuando socializabas y estabas con los amigos corrías más riesgo que en otros entornos. Luego se ha demostrado que en los bares y en los restaurantes de la ciudad se toman medidas para que la gente se sienta cómoda y segura. El miedo es libre y la gente si no está seguro en un sitio, no va. Eso también lo hemos visto durante estas últimas semanas. Al principio, cuando subió la incidencia, parecía que se iban a acabar las Navidades y sin embargo no ha sido así.

«A pesar de todos los mensajes, la gente ha venido a nuestros locales porque se sienten seguros»

–¿Qué conclusión saca?

–Solo queremos que nos dejen trabajar. Que no digan que ir a un restaurante o a un bar es más peligroso que ir al fútbol, por ejemplo. Enero y febrero son meses complicados para la hostelería en Mérida y no ayuda nada mensajes que estigmatizan el sector. Hay muchos empresarios de la ciudad que están haciendo las cosas bien para dar un servicio adecuado al tiempo en que vivimos. Y eso se debe decir continuamente.

–¿Entienden ustedes las críticas a las barras en la calle y las preuvas?

–Escuchamos todas las críticas. No tiene sentido agrandar las polémicas de forma inútil, pero fue Abacares la que propuso las barras porque era lo más seguro. Las pedimos al Ayuntamiento porque entendimos que era lo correcto. Si queremos dar un servicio fuera, en el exterior, tenía sentido poner puntos de servicio porque los grupos se pueden separar y no entran al interior. Por eso también se pidió cortar las calles. Para dar espacio a la gente. Se han sacado dos veces: el 24 y el 31 de diciembre. Y todo se hizo para que la gente estuviera segura.

–¿Y el concierto de las preuvas?

–Volvemos a lo mismo. A nadie se le obliga a ir a esos conciertos, pero si hay gente en la calle, que nos dejen trabajar. Las críticas infundadas hacen de los hosteleros los responsables de todos los contagios. Hemos defendido las barras y las preuvas porque son eventos al aire libre que no son más peligrosos que cualquier otro acto del que no se habla.

–¿Y la gente lo entendió?

–Si algo nos ha demostrado la pandemia y, sobre todo, esta Navidad, es lo mucho que le debemos a nuestros clientes. La gente decide dónde quiere ir y las últimas semanas los mensajes contra la hostelería han sido continuos. Y aún así, han venido. Se han encontrado cómodos y tranquilos. La gente que va a nuestros negocios se siente a gusto y sin embargo eso no se dice.

PREUVAS «A nadie se le obliga ir a los conciertos y son como cualquier otro evento al aire libre»

–Valoran mucho más a la clientela estos días.

–Quizá la conclusión más positiva de las últimas semanas sea esa, hemos visto que, a pesar de ponernos de nuevo en el foco mediático, hemos tenido actividad. Han confiado en nosotros. Cada uno tiene su restaurante o su bar de referencia. Y cuando uno no se siente bien, pues se levanta y se va. Hay que ir a la responsabilidad individual. De que cada uno se sienta a gusto en un sitio y no poner a todo el sector en alerta continuamente.

–¿Cómo afrontan el complejo mes de enero en su sector?

–Esperamos que no vuelvan las restricciones. El año pasado en enero se impusieron y no se demostró que fueran útiles. Mérida se ha consolidado en los últimos años como destino de fin de semana. Hoteles, apartamentos y hostales lo ocupan ahora los que vienen de Portugal, Madrid o Andalucía a pasar el fin de semana. Con esa previsión trabajaremos a partir de ahora una vez que han pasado las fiestas. Hay expectativas también de retomar el Carnaval. Aquí en Mérida se vive mucho en la calle. Esperemos que para entonces, más allá de la situación sanitaria, no se vuelva a poner de nuevo el acento en la hostelería.

–Pide usted continuamente que le dejen trabajar, como si temiera alguna limitación.

–Nosotros siempre hemos cumplido con todas las normas y recomendaciones sanitarias. Se han limitado horarios, ocupantes de mesas o el uso de las barras. Y sin embargo, se ha seguido transmitido miedo, como si no hiciéramos nada. A principios de diciembre dijo el presidente Vara que había que actuar con responsabilidad en Navidad y sin generar en la hostelería un estigma innecesario. Luego el consejero Vergeles dijo algo parecido. Pero, sin embargo, manda una circular de recomendaciones diciendo a los trabajadores del SES que no vayan a comidas de Navidad porque son peligrosas. Eso es lo que realmente le llega a la gente. La bola se agranda y al final da la sensación de que todas las cenas en todos los restaurantes suponen un riesgo.