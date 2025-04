El PP pide información sobre la obra de las Concepcionistas

A. G. MÉRIDA. Sábado, 12 de febrero 2022, 07:47 Comenta Compartir

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Pilar Nogales explicó ayer que van pedir, de nuevo, al equipo de gobierno local el expediente del proyecto de obra del convento de las encerradas. Según Nogales, el 21 de diciembre cursó la solicitud y todavía no le han respondido. «Para hacer oposición necesitamos información municipal y la información solo nos llega por los medios de comunicación». Recuerda Nogales que en la anterior legislatura, su grupo fue nueve veces a los juzgados y obtuvieron nueve sentencias favorables exigiendo al gobierno que compartiera la documentación con la oposición.

En el caso de las Concepcionistas, la portavoz del PP entiende que se trata de un enclave muy sensible de protección arqueológica y tienen interés en saber como se va a hacer el seguimiento arqueológico.

En la misma línea se manifestó Miguel Valdés, el presidente de la gestora del PP en la ciudad. Valdés reiteró sus acusaciones de oscurantismo al equipo de gobierno y su improvisación. Valdés insiste en que se trata de una edificación del siglo XVI sobre la que no se sabe mucho más. «Son tres mil metros cuadrados vírgenes desde el siglo dieciséis, no ha pasado ni una máquina ni una excavadora y nos da la sensación que no tienen previsto un proyecto de excavación arqueológica. Por eso pedimos la documentación». Cree que se puede aprovechar la oportunidad para conocer mejor la historia de la ciudad en la excavación.

Responde Carmen Yáñez

Carmen Yáñez, la de delegada de Urbanismo, respondió que la adjudicación de la obra de las Concepcionistas se conocerá la semana que viene, una vez hayan concluidos los informes de la Mesa de Contratación. «De la que sólo forman parte técnicos municipales y no políticos como pretende hacer ver el Grupo Municipal Popular», criticó.

Yáñez se mostró sorprendida por las acusaciones de falta de información del PP.

Reiteró que todos los contratos que firma el Ayuntamiento se pueden consultar en la web municipal y en la plataforma de contrataciones del Ministerio a la que puede acceder cualquiera.