El periodista Paco Vadillo, pregonero de la Semana Santa emeritense de 2026 Es actual director del grupo Atresmedia en Extremadura y el pregón será el 21 de marzo en el Teatro María Luisa

Celestino J. Vinagre Viernes, 24 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Uno de los comunicadores más conocidos en la ciudad, con experiencia en prensa escrita, radio, televisión y gabinetes de prensa, un gran carnavalero también, será el pregonero de la próxima Semana Santa de Mérida, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. El periodista Paco Vadillo (Mérida, 1981) exaltará la Semana Mayor de la capital extremeña en un pregón fijado para el 21 de marzo en el Teatro María Luisa, según acaba de anunciar la Junta de Cofradías de Mérida.

Vadillo empezó a los 15 años retransmitiendo el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano para la emisora local Radio Fórum y desde entonces ha encadenado trabajos en los que ha demostrado su pasión periodística y también por Mérida. Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, realizó sus primeras prácticas en Onda Cero Salamanca.

Ha trabajado en el Diario HOY y ha sido corresponsal del diario ABC, también del grupo Vocento, en Extremadura. También ha trabajado en Cope, Canal Extremadura TV, en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Mérida, como jefe de prensa, y desde este verano es el responsable regional del grupo Atresmedia en Extremadura (Onda Cero, Europa FM y Melodía FM).

En el terreno de la comunicación cultural, ha estado al frente de la estrategia de prensa de algunos de los principales festivales musicales de Extremadura, como Stone & Music Festival, Alcazaba Festival o Extremúsika, siendo pionero en la profesionalización de la gestión comunicativa de eventos musicales en la región.

En televisión, fue presentador en Canal Extremadura TV de programas como el magacín de tarde (en colaboración con el grupo Atresmedia), el concurso Atrápame si Puedes o el espacio Pueblo Lovers.

Además, forma parte de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Mérida.

La Junta de Cofradías de Mérida subraya que Paco Vadillo es un comunicador «nacido y criado» en Mérida, que se ha caracterizado desde los inicios de su carrera profesional en los medios de comunicación por una fuerte defensa de las tradiciones de la ciudad, sobre todo con la Semana Santa. Resalta que es el precursor de la mayor torrijada de España, que se celebra en Mérida cada Domingo de Ramos, los Premios Cofrades o ciclos de charlas sobre la Semana Santa y que siempre ha estado dispuesto a colaborar con las hermandades y cofradías de la ciudad «en todo aquello que se le ha requerido».