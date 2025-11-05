El periodista Juanjo Montes presenta su novela 'El secreto de María' en la emeritense parroquia de San José Será este viernes, a partir de las 20 horas, dentro de un espacio de encuentro llamado El atrio de los gentiles, creado por la parroquia

Cita literaria en la parroquia de San José, en la barriada de la República Argentina. Este viernes, a partir de las 20 horas, el periodista y escritor Juan José Montes presenta su cuarto libro, la novela 'El secreto de María'. Lo hace en el marco de un espacio de encuentro y diálogo «respetuoso» creado por la parroquia de San José y que cuenta con el apoyo de la cofradía de la Sagrada Cena. Ese espacio se le ha llamado El atrio de los gentiles, que rememora el lugar histórico de Jerusalén donde judíos y no judíos podían congregarse, escuchar y hacer preguntas.

«El secreto de María» aborda, de forma novelada y entre una trama de diversos escenarios, una realidad «esperanzada en nuestra sociedad: el voluntariado de jóvenes insertos en una parroquia, sus experiencias, esfuerzos, asistencias a los más necesitados especialmente a los afectados por la acuciante lacra de la soledad», se explica en la presentación del acto desde la cofradía de la Sagrada Cena, de la parroquia de San José. Es un thriller que ahonda en el mundo de los jóvenes universitarios y voluntarios relacionados con parroquias.

El argumento de la novela que va a presentar en Mérida este viernes es el de un grupo de jóvenes universitarios que deciden iniciar una labor de voluntariado en una cárcel, en un cotolengo, un poblado marginal, y acompañando a una octogenaria cuya vida encierra un secreto insospechado. El pasado de esa mujer arrastrará a los jóvenes a una peligrosa aventura relacionada con una red de tráfico internacional de diamantes procedente de un país africano en la que se entrecruza el propio Gobierno y grupos de mercenarios.

Juan José Montes González es escritor y periodista (presidente de la Asociación de la Prensa de Badajoz). Natural de La Codosera (nació en 1969), es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas. Dirige la Delegación Episcopal para los medios de comunicación de Archidiócesis de Mérida-Badajoz, donde empezó a trabajar en 1998, y es ganador del Premio ¡Bravo! 2024, otorgado por la Conferencia Episcopal Española.

Comenzó su labor periodística en Radio Hornachos, como director de informativos de la Cadena SER, pasó a trabajar en la diócesis de Mérida-Badajoz y a dirigir la programación religiosa de Cope Extremadura. Es director de Iglesia en camino, semanario diocesano, y responsable de los programas Iglesia Noticia y El espejo diocesano, en Cope. Ha colaborado en diversos medios, entre ellos, el Diario HOY.

Ha publicado cuatro libros: 'Secretos. 15 mujeres se confiesan'; 'El día que me encontré con Dios'; 'Vaciados' y ahora 'El secreto de María'. Libros con la España rural, la mujer y la defensa de la vida como protagonistas.

Explica Rafael Angulo, hermano mayor de la Sagrada Cena, que El atrio de los gentiles, en el que se va a presentar la novela de Montes, pretende crear un espacio de encuentro y dialogo respetuoso entre los que, bajo los auspicios de la cultura, en este caso la presentación del libro «El secreto de María» se cree un foro de dialogo entre creyentes y no creyentes sobre asuntos de la vida, «existenciales; entre personas que buscan a Dios o se hacen preguntas sobre la fe».