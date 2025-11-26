Una película protagonizada por Luis Tosar, filme sorpresa en el Festival de Cine Inédito de Mérida Se titula 'Golpes' y se proyectará este viernes, en pase único, a las 21 horas en los Cines Victoria; el director de la cinta es el sevillano Rafael Cobos, uno de los guionistas de la ya famosa serie 'Anatomía de un instante'

Celestino J. Vinagre Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:52

Luis Tosar y Jesús Carroza, en el Festival de Cine Inédito de Mérida, que alcanza sus vigésima edición. El certamen, que arrancó el pasado jueves, anuncia su película sorpresa de este año, 'Golpes' dirigida por Rafael Cobos, guionista de la famosa serie televisiva 'Anatomía de un instante' ahora en boca del gran público, y protagonizada en sus principales papeles por los conocidos Tosar y Carroza.

El filme se proyectará este viernes, a las 21 horas, en un pase único en el Cines Victoria Mérida, según ha desvelado Ángel Briz, director del Festival de Cine Inédito. La cinta se presentó en la Sección Oficial a Concurso de la Seminci de Valladolid de este 2025. Se trata de la primera participación de Rafael Cobos en el Festival emeritense.

Trata 'Golpes' Migueli, un delincuente que sale de prisión en la convulsa España de inicios de la década de 1980. «Quiere mirar al futuro, pero, antes, tendrá que sellar heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido. En cuanto llega a Sevilla reúne a su antigua banda y dan varios palos seguidos: sucursales bancarias, joyerías, un casino... Pero la cosa va a complicarse: la policía ha encargado el caso a Sabino, su propio hermano, que conoce muy bien cómo piensan», se comenta desde el Festival.

El director de 'Golpes' es el sevillano Rafael Cobos (1973), autor teatral, guionista y director de cine. Tiene en su haber con dos premios Goya al mejor guion por 'La isla mínima' y 'El hombre de las mil caras', ambas dirigidas por Alberto Rodríguez, con quien ha coescrito además '7 vírgenes' (2005), 'After' (2009), 'Grupo 7' (2012), 'Modelo 77' (2022) y 'Los Tigres' (2025), las cuatro primeras también nominadas al Goya por su guion. Galardonado en el Festival de Málaga en 2019 con el Premio Ricardo Franco por su trayectoria, dio el salto a la dirección con la serie 'El hijo zurdo', premiada en Canneseries.

En el ámbito televisivo, participó en las series 'Apagón' y como guionista de 'Anatomía de un instante', y fue cocreador y 'showrunner' de 'La peste'. Recientemente ha creado la productora Las Afueras Films, y 'Golpes' (2025) es su debut en el largometraje como director.

Charla con Gloria Fernández y Enrique Galcerán sobre el cine asiático El Festival de Cine Inédito organiza para el próximo sábado una nueva charla. Será a partir de las 12 horas en el hotel Nova Roma. El tema, el cine asiático. Ccon Gloria Fernández y Enrique Garcelán, socios fundadores de Cine Asia que recibirán este año el Premio Miradas de la vigésima edición del Festival. Harán un repaso a las películas del continente asiático que se han proyectado en el Festival desde su primera edición, relacionándolas al mismo tiempo con la forma en la que el público español ha ido conociendo el cine asiático en estos veinte años. Un repaso que incluye filmografías de países como Japón, Corea del Sur, China o la India, pero también el cine iraní o toda la zona de Oriente Medio, incluyendo Israel y Palestina. Gloria Fernández es Licenciada en Periodismo y Comunicación, ha dado clases en distintas universidades y escuelas de cine. Mientras, Enrique Garcelán es titulado en dirección y guion cinematográfico, profesor de cine asiático en varias universidades y en escuelas de cine e instituciones.