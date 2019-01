Pedro Acedo: «Pedí al partido no ser candidato del PP en Mérida» Pedro Acedo. :: j. m. romero El exalcalde emeritense dice respaldar la elección de Pilar Nogales para los comicios municipales M. Á. M. MÉRIDA. Viernes, 11 enero 2019, 08:40

El portavoz del PP en Mérida y secretario local del partido, Pedro Acedo, declara a HOY que él mismo pidió a su partido no ser propuesto candidato del PP en Mérida para las próximas elecciones municipales. «Le ofrecí al partido que buscáramos entre todos al candidato de Mérida», indica, a lo que añade que «todos los afiliados del partido tienen derecho a ser candidatos».

Acedo declara que la candidatura de su partido «se ha ofrecido a varias personas», antes de que el partido regional se inclinara por Pilar Nogales.

Una mujer a la que ha calificado como «una buena candidata». «Conozco a Pilar, y solo puedo decir que es una gran persona, que ha hecho un gran trabajo donde ha estado y es afiliada al PP. Lleva unos 18 años en Mérida y nadie discute en las grandes ciudades si uno ha nacido o no en esa ciudad. De hecho, cuando ha sido subdelegada del Gobierno en Badajoz, ha seguido viviendo en Mérida».

Sobre el anuncio de la marcha del PP de su concejal, Daniel Serrano, Acedo dice que le ha insistido para que no se vaya. «Esto es como si un hijo tuyo te dice que va a votar a otro partido. No puedes hacer nada. Es una decisión personal que ha tomado y que hay que respetar».

Acedo aún no había hablado anoche con Serrano para saber, de primera mano, si va a dejar de forma inminente la concejalía. «Si no tiene pensado dejarlo, tendré que pedir que lo haga. El partido tiene una disciplina, unas formas de hacer las cosas. Y si uno no sigue el reglamento, lo honesto y honrado es irse de ese partido».

Acedo también declara que la idea de Serrano de irse del partido «no es nueva». «Creo que no tiene nada que ver ni está en contra de la propuesta de Pilar Nogales como candidata para Mérida. Él hacía ya tiempo que se quejaba de otras cosas».

Acedo también anuncia que la semana que viene tiene programado dar una rueda de prensa. Una comparecencia que servirá, de alguna forma, para despedirse de la política municipal. «Haré un resumen de estos 28 años que he estado en el Ayuntamiento. Soy la persona que ha estado más tiempo ayudando a los emeritenses desde los romanos», bromea. Acedo ha sido alcalde de 1995 a 2007 y de 2011 a 2015.

Su interés es transmitir a los vecinos un adiós político municipal. «Yo quiero que el PP de Mérida tenga la ayuda que tiene que tener. Y si alguien me dice que el PP de Mérida, conmigo a la cabeza, se aparte, me apartaré. Entonces será otra cosa. Pero mi idea es ayudar a cualquier persona que designe el PP. Por eso, aunque ya he hablado con Nogales varias veces en los últimos meses, lo volveré a hacer para coordinar lo que viene».